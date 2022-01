Enquete BBB 22: Lucas errou ao beijar Eslô na frente de Natália?

Participe da enquete do BBB 22 no DCI e opine sobre o beijo que Lucas deu em Eslovênia: ele foi cafajeste com Natália?

Durante a festa que rolou na madrugada desta segunda, 27 de janeiro, no BBB 22, aconteceu o primeiro beijo da edição entre Lucas e Eslovênia. Mas o momento romântico dividiu opiniões e o DCI quer saber: o brother errou em beijar Eslô ne frente de Natália? Vote na enquete BBB 22.

Para quem não acompanhou, Lucas protagonizou o beijo com Eslovênia na frente de Natália, participante com quem viveu momentos de intimidade na piscina pouco antes da festa.

O participante foi cafajeste ao beijar Eslovênia na festa?

Entenda a confusão entre Lucas, Eslô e Natália

Quem tem acompanhado a convivência dos participantes do BBB 22 mais de perto já sabe que Lucas não esconde de ninguém que é beijoqueiro e tem feito algumas ‘investidas’ nas colegas de confinamento. No últimos dias, o participante se aproximou mais intensamente de Natália, que voltou do primeiro paredão, e chegou a protagonizar momentos considerados íntimos com a sister. Na tarde da última quarta-feira, 26 de janeiro, os participante foram flagrados vivendo um clima de romance na piscina, com Natália no colo do brother e trocando carinho com o estudante de medicina.

Depois da cena entre Lucas e Natália, tanto o público quanto os participantes do reality acreditavam que a relação entre os dois resultaria no primeiro romance da casa, mas as coisas mudaram de rumo na Festa do Líder: Lucas protagonizou o primeiro beijo da casa com Eslovênia e chegou a dizer querer a participante ‘deitadinha em sua cama’. Assista ao beijo de Lucas e Eslovênia:

O problema é que o beijão entre os brothers virou o centro das atenções e Natália, que estava no clima de romance com Lucas, presenciou tudo. A sister se afastou da festa, chorou e foi consolada pelas amigas de confinamento. Aos prantos, a participante disse que queria ir embora, ameaçou apertar o botão da desistência e falou que sente que ninguém gosta dela. Basicamente, a participante contou para as colegas de confinamento que se sente rejeitada e sem alianças no maior reality do país.

Além da enquete do BBB 22 no DCI, o choro de Natália rendeu uma série de publicações nas redes sociais e iniciou uma discussão sobre o tema. Thelma Assis, vencedora da edição de 2020 do reality, usou as redes social para declarar apoio a Natália e falar sobre a rejeição da mulher preta, que não é considerada o padrão de beleza. “Eu me solidarizo com Natália, porque a gente como mulher, várias vezes, é rejeitada, sim. Como mulher preta, mais ainda. A gente nunca é tida como padrão de beleza. Agora, de uns tempos para cá, que a gente está falando que somos bonitas, sim. Mas antes eu não me sentia assim”, disse e continuou: “Muita gente quer tirar casquinha da mulher preta, mas pegar na mão e assumir relacionamento não”.

Brunna Gonçalves diz que Lucas foi cafajeste no BBB 22

Na manhã desta quinta-feira, 27 de janeiro, o assunto da enquete do BBB 22 tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. Eslovênia estava falando sobre o beijo com o Brother e disse que o momento aconteceu naturalmente, incentivado por Vinícius e que não era o plano de Eslô ficar com Lucas sabendo que Natália estava criando sentimentos pelo participante.

Brunna Gonçalves, no entanto, não deixou de opinar sobre o ocorrido e criticou a postura de Lucas. “Ele também foi cafajeste, né? Muito. Não foi certo, não”, disse. Eslovênia tentou defender o crush, mas o assunto não se estendeu pela manhã.

Mais tarde, durante uma conversa com Jessilane, Natália explicou o ocorrido e revelou para a colega de confinamento que se sentiu traída por Lucas. “Eu estava magoada”, disse. Segundo a sister, inclusive, o choro não foi exclusivamente sobre o beijo entre Lucas e Eslovênia. “Eu estava magoada, fiquei triste pelo Paredão. Fiquei nervosa porque não queria ser votada de novo, não queria ir de novo. Não queria ir para outro Paredão na segunda semana. Aquele sentimento de não querer ir, de só pensar que eu era um alvo, fiquei meio assim”, explicou.

