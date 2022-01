Enquete BBB 22: o líder Douglas deve indicar quem para o paredão?

Douglas é o líder da semana do Big Brother Brasil e vai mandar um participante diretamente para o paredão de domingo, 23. Mas quem? Vote na enquete BBB 22 e opine sobre a decisão do participante.

Nesta primeira votação, cinco pessoas já estão imunes.

A berlinda será tripla e ainda contará com uma prova “bate e volta”.

Enquete BBB 22: quem deve ir para o paredão?

Quem é líder do BBB 22

Douglas é o primeiro líder do BBB 22. A primeira liderança da temporada foi definida nesta sexta-feira, 21 de janeiro, em uma prova envolvendo todos os participantes. Essa foi a primeira dinâmica disputada entre Pipoca e Camarote na edição e foi disputada em duplas: um membro anônimo e outro famoso.

No entanto, a decisão de quem é o novo líder teve duas etapas: uma disputada durante o dia e outra no programa ao vivo desta sexta-feira, 21 de janeiro. Como o cargo de liderança é apenas um e os vencedores são dois, a Rede Globo organizou um jeito especial de premiar os dois ganhadores da prova: um será o líder e o outro será o anjo.

Na primeira etapa da prova foram decididos os nomes vencedores e, na segunda, quem fica com a liderança e quem será o líder autoimune. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 21 de janeiro, guiado por Tadeu Schmidt, os vencedores participaram da dinâmica e os cargos foram definidos: Douglas é o líder e Rodrigo é o anjo.

Quem está imune ao paredão

Cinco participantes do BBB 22 já estão imunes ao paredão. Bárbara e Laís conquistaram a imunidade após enfrentarem doze horas horas de prova de resistência. Arthur que ganhou a prova do camarote ao lado de Douglas, que também levou a melhor ao lado de Rodrigo na superprova do líder e anjo, e também não poderão ser votados. Assim, sobra 16 alternativas para a berlinda de domingo, 23 de janeiro.

Onde assistir o BBB 22?

Para conferir a definição dos nomes que estarão na enquete do BBB 22 pela eliminação, basta assistir ao reality – possível tanto na TV quanto na Internet. O BBB 22 vai ao ar, ao vivo, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’ Na TV, próximo das 22h40 (horário de Brasília).

Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Acompanhe as principais notícias do BBB 22 no DCI e fique por dentro do reality.