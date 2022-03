Enquete BBB 22: parcial de agora adianta resultado do 8º paredão

Gustavo, Vinícius e Pedro Scooby estão no 8º paredão do Big Brother.

A votação popular para definir o 8º participante eliminado do maior reality do país está aberta e Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius correm o risco de deixar o programa. O resultado oficial da votação será revelado durante o programa de terça-feira, 15 de março, mas é possível saber quem está na frente para sair da competição. Veja como está a parcial de agora da enquete BBB 22.

Enquete BBB 22 parcial agora – Vini, Gustavo ou Scooby

A parcial de agora da enquete BBB 22 no UOL aponta que Vinícius será o participante eliminado da semana. O integrante do Pipoca está em seu primeiro paredão e, na parcial consultada na noite desta segunda-feira, 14 de março, aparecia com 71,88% dos votos. Para o resultado foram considerados mais de 156 mil votos.

Vini foi parar na berlinda depois que Eliezer mandou Gustavo para a berlinda. O participante ganhou o poder de indicar um participante para a berlinda quando foi vetado da prova do líder da semana: Eli mandou Gustavo para o paredão, que por sua vez teve a chance do contragolpe e levou Vinícius para a berlinda. Na última semana, antes de ir para o paredão, Vini desabafou e disse sentir medo da rejeição do público e falou sobre as possíveis comparações com Gil do Vigor, que podem ser prejudicial para ele.

O segundo nome mais votado da semana é Gustavo. O participante que entrou para o confinamento por meio da Casa de Vidro aparece na segunda posição com 21,15% dos votos. A diferença entre Gustavo e Vinícius é de mais de 50% dos votos.

Pedro Scooby é que ocupa a posição mais confortável da semana. O surfista aparece com 6,97% dos votos.

Votação GShow

A parcial de agora da enquete BBB 22 pela eliminação é uma previsão do resultado final da votação do público. Os votos oficiais, que são contabilizados para a decisão do paredão, são aqueles feitos exclusivamente no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o endereço www.gshow.globo.com. Por lá, é só localizar a enquete oficial e escolher qual dos participantes deverá deixar o reality nesta semana. Com a escolha feita, basta clicar na opção que deve ser eliminada, confirmar a escolher na caixinha “Sou Humano” e, depois, clicar em “Votar”.

Ao final do processo, uma mensagem de confirmação de voto será exibida pela Rede Globo. O voto pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser.

Antes de votar no GShow, é preciso criar um cadastro na plataforma usando dados básicos como nome e e-mail. Uma vez feito, o cadastro é válido para todas as votações da Rede Globo e dá ao usuário acesso aos conteúdos dos principais programas de entretenimento da emissora.

Data e como assistir a eliminação ao vivo

O programa com o resultado oficial da eliminação do reality show será transmitido na terça-feira, 15 de março. O reality está previsto para começar às 22h15 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol – folhetim das 21h que está nas últimas semanas.

A edição vai ao ar na TV e na Internet. Para ver no canal aberto, basta sintonizar na TV Globo com um aparelho televisor.

Na internet, é preciso ter uma assinatura do Globoplay, o serviço de streaming da Rede Globo que oferece pacotes a partir de R$ 24,90 ao mês. Por lá, é possível ver tanto o sinal da TV quanto as câmeras de dentro do reality estilo Pay-per-view. O sinal da TV fica disponível em “Agora na TV” e o Pay-per-view pode ser conferido em “Acompanhe a Casa”.

A eliminação será a oitava baixa entre os participantes. Veja quem ainda está no programa:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

