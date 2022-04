Enquete BBB 22: paredão resultado parcial de amanhã, terça-feira (12/4)

Um dos emparedados pode ser eliminado do Big Brother Brasil na terça-feira, 12 de abril, com alta porcentagem de votos, de acordo com a votação do DCI. Gustavo, Natália e Paulo André são os emparedados da semana e um deles deixa a competição. Enquanto o resultado oficial não sai, vote na enquete BBB 22 e dê sua opinião.

Quem vai sair do BBB 22 amanhã?

A parcial da votação do DCI indica que quem sai amanhã do BBB 22 é Natália. Em consulta realizada às 16h50 desta segunda-feira, véspera da eliminação, a mineira aparece com 83,88% dos votos dos leitores do DCI.

Nat está em primeiro lugar desde que a votação foi aberta na noite do último domingo, após a formação do paredão. A designer de unhas disputa a permanência na casa com dois fortes jogadores, Gustavo e Paulo André, que somam baixos índices de votação e devem seguir no jogo.

A diferença entre Natália e Gustavo, que está na segunda posição, é ampla. O bacharel em Direito tem apenas 13,66% e somente uma reviravolta na votação faria com que ele fosse eliminado. Esse é o terceiro paredão consecutivo do paranaense e o quinto ao longo da temporada.

Quem pode respirar aliviado é Paulo André. Mais uma vez, o atleta está sendo pouco votado e recebeu apenas 2,46% dos votos do público. Em todos os paredões em que esteve, P.A recebeu pouquíssima rejeição, o que é um indicativo de que ele tem grandes chances de subir ao pódio na final do BBB 22.

Evolução dos votos

Como é possível observar através da evolução do votos, a porcentagem de Natália pouco variou nas últimas horas e se manteve na casa dos 80%. Se a porcentagem for assertiva, como vem acontecendo nas últimas semanas, a mineira pode ser mais uma que deixa a casa com rejeição.

Segunda-feira, 16h50 – DCI

Natália: 83,88% dos votos.

Gustavo: 13,16% dos votos

Paulo André: 2,46% dos votos

Segunda-feira, 13h30 – DCI

Natália: 83,44% dos votos.

Gustavo: 14,13% dos votos

Paulo André: 2,43% dos votos

Segunda-feira, 08h00 – DCI

Natália: 78,98% dos votos

Gustavo: 11,56% dos votos

Paulo André: 9,45% dos votos

Quem ganhou a prova do líder

Eliezer ganhou a prova do líder realizada no último domingo, depois de mais uma eliminação extra do reality show. Sendo assim, dos participantes que ainda estão na casa, apenas Natália e Jessilane ainda não foram rainhas da semana.

O designer estava com uma boa onda de sorte ontem. Eli foi o único integrante do quarto Lollipop que sobreviveu ao paredão, depois de todos os membros do grupo saírem consecutivamente. A eliminada de ontem foi Linn da Quebrada, que perdeu popularidade durante sua liderança, quando indicou P.A ao paredão.

Eli não só sobreviveu à berlinda, como foi pouco votado, com apenas 15,66% de rejeição do público. Em seguida, venceu a prova do líder, ficou imune ao paredão e indicou Paulo André para a votação popular. Natália foi a mais votada pela casa e ainda foi sorteada pra indicar alguém ao paredão, indicando Gustavo.

O novo líder convidou Jessilane e Natália para o VIP, enquanto Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo, Pedro Scooby e Paulo André enfim foram para a xepa – os meninos venceram a liderança muitas vezes e sempre ficaram no grupo mais privilegiado.

