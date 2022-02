Enquete BBB 22: participantes da Casa de Vidro devem entrar na casa

Votação do BBB 22 vai terminar no domingo, dia 14

A Globo finalmente divulgou quem serão os participantes da Casa de Vidro do BBB 22, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia. A partir de sexta-feira (11) o público os acompanhará e logo será liberada uma votação para definir se os dois vão entrar na casa ou não. Você quer que eles passem pela dinâmica e façam parte de verdade do reality show? Vote na enquete BBB 22 e nos dê sua opinião.

A dupla foi revelada durante o programa ao vivo de quarta-feira (9).

A Casa de Vidro será construída na residência dos demais brothers da edição.

Votação para definir se Gustavo e Larissa entram ou não será encerrada no fim de semana.

Quem são os participantes da Casa de Vidro

Gustavo é bacharel em direito, tem 31 anos de idade e é natural de Curitiba, no Paraná. O participante trabalhou no tribunal de justiça por 8 anos e é conhecido como “o justiceiro” entre os amigos.

Gustavo explicou que o apelido vem de sua sinceridade. “Eles falam: ‘você fala as coisas que eu queria falar e não falo’. Pois é, mas eu falo”, comentou no vídeo de apresentação.

O paranaense disse que é competitivo e que a divisão de comida na casa pode causar intriga entre ele e os colegas, caso entre de fato no BBB 22.

Gustavo está solteiro, ele contou ao site oficial do programa que nunca namorou por mais de dois anos e que atualmente está investindo em um empreendimento no ramo gastronômico, o projeto começou dele depois de ser demitido durante a pandemia. O que acha, Gustavo merece entrar na casa? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Larissa

Larissa tem 25 anos, é natural de Limoeiro, no Pernambuco, e trabalha como coordenadora de marketing e influenciadora digital.

A participante da Casa de Vidro se considera divertida e comunicativa, mas também ignorante e explosiva às vezes. Apesar de ser do time dos pipocas, Larissa tinha 310 mil seguidores somados em suas redes sociais antes de ser anunciada pelo programa – Instagram, TikTok e Twitter. Agora a jovem passou da marca de 445 mil.

Sobre o trabalho com a internet, Larissa brincou em seu vídeo de apresentação que tem orgulho de seus silicones, pois conseguiu fazer a cirurgia por causa do dinheiro que conquistou como blogueira. O que achou de Larissa? Vote na enquete BBB 22 para dizer se ela merece entrar no Big Brother Brasil.

Parcial da enquete BBB 22 do UOL – O que o público quer

O público já tem opinado na enquete BBB 22 do UOL se Gustavo e Larissa devem entrar na casa mais vigiada do Brasil e o resultado até agora não é favorável para a dupla. Na consulta realizada às 10h40 desta quinta-feira (10) na parcial, a opção “não” está ganhando.

A alternativa soma até agora 67,54% dos mais de 5600 votos computados por enquanto e assume a liderança da enquete BBB 22 com folga. O “sim” está com apenas 31,46% dos votos.

Como vai ser a votação da Casa de Vidro

A votação será aberta na sexta-feira (11) e ficará no ar até domingo (13). O programa ainda não revelou o horário exato em que a enquete BBB 22 oficial da Casa de Vidro vai ser aberta, mas o momento deve acontecer durante o programa ao vivo de sexta, pois Tadeu conversará com os confinados.

A votação ficará ativa no site oficial do reality show, o Gshow, durante alguns dias e será encerrada antes da formação de paredão da semana, no domingo. O público terá duas opções, votar “sim” ou “não” para a entrada da dupla na casa do BBB. Não há como votar em apenas um dos participantes, Gustavo e Larissa serão “um pacote”.

Se conseguirem o “sim” do público, a dupla estará imune nesta formação de paredão e vai votar em conjunto. Eles precisarão escolher um nome para votar, mas não será uma indicação direta ao paredão, e sim um voto comum, assim como dos demais confinados.

Larissa e Gustavo foram confinados há alguns dias, para evitar qualquer contaminação de covid-19 na casa. Ambos estão com as vacinas em dia e testados, antes de entrarem de fato na casa, a dupla será testada novamente.

