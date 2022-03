Enquete BBB 22: Paulo André, Scooby ou Lucas, quem sai

Paulo André, Scooby e Lucas estão no décimo paredão do Big Brother Brasil e um deles vai deixar a casa na próxima terça-feira. Entre os três emparedados da vez, quem deve deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão? Vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite sobre quem sai.

Quem está no paredão do BBB 22

Paulo André: o atleta foi indicado direto para a berlinda, sem direito a prova bate e volta, pela líder Linn da Quebrada. Apesar do brother e a artista terem se aproximado nas últimas semanas – inclusive, o rapaz ajudou Linna a chegar na liderança.

Lucas: o estudante de medicina foi o mais votado da casa com seis votos; votaram nele Arthur, Scooby, DG, Paulo André, Gustavo e Elizer.

Eliezer: um dos sobreviventes do quarto Lollipop foi parar no paredão após contragolpe de Lucas, que justificou haver um histórico de atritos no jogo.

Scooby: o surfista recebeu dos votos da casa, e como mandava a dinâmica da semana, o segundo mais votado também estaria na berlinda.

A enquete BBB 22 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento na próxima terça-feira, 22 de março, durante o programa ao vivo.

Votação Gshow

A votação para eliminar Scooby, PA ou Lucas já está aberta. O Gshow é o único lugar em que a votação oficial é realizada. A página correta é: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

A área de votação aparece logo no começo da tela, em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar.’ Uma vez na página, o sistema pede alguns dados como nome, data de nascimento e e-mail para quem não tem cadastro. Quem já tiver participado de outras votações no portal só precisa fazer login.

Agora é hora de escolher quem deixa o programa. Depois de clicar sobre o nome do brother, é só fazer a validação de segurança e confirmar o voto. Os internautas podem participar quantas vezes quiserem.

O resultado será anunciado na próxima terça-feira, 29 de março. Após sair da casa, o eliminado da vez é entrevistado por Rafa Kalimann na Rede BBB – a entrevista pode ser assistida ao vivo no Globoplay e Gshow.

Domingo (27/03) – formação de paredão triplo. Líder indica um, dois mais votados da casa vão para o paredão. O mais votado tem direito a um contragolpe.

Segunda-feira (28/03) – jogo da discórdia.

Terça-feira (29/03) – eliminação.

Quarta-feira (30/03) – festa da líder Linn da Quebrada.

