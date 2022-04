Enquete BBB 22: qual foi a pior edição até hoje?

O Big Brother Brasil 22 recebe muitas críticas do público, que vem reclamando que o programa está ruim e ‘flopado’. O elenco demorou para engatar no jogo e até tentou fazer um “BBB do amor” no começo da temporada, o que desagradou grande parte dos espectadores. Mesmo na reta final, o reality segue sem agradar, assim como outras edições que foram malsucedidas. Afinal, qual foi a pior temporada? Vote na enquete BBB 22.

As edições foram escolhidas por critério de audiência.

Big Brother Brasil 22

O BBB 22 é um dos mais criticados pelo público. Ainda sem vencedor definido, a atual temporada não conquistou a audiência como as duas anteriores, que foram sucesso de engajamento e repercussão.

O jogo começou morno e demorou a engatar. Nas primeiras semanas, muitos dos participantes adotaram uma postura anti-jogo e Tiago Abravanel até propôs boicotar um jogo da discórdia. O excesso de cantoria também irritou a audiência.

Ao contrário do BBB 21, poucos participantes conquistaram a simpatia do público, mas nenhum deles se tornou fenômeno como Juliette e Gil do Vigor. Segundo dados do Kantar Ibope publicados pela Veja, a média dos 30 primeiros dias de programa foram de 22,9 pontos na Grande São Paulo.

BBB 19

Outra edição bastante criticada pelo público foi o BBB 19. O programa marcou a pior audiência da história do programa, com apenas 20,02 pontos de média.

A vencedora Paula von Sperling foi acusada de racismo e intolerância religiosa dentro da casa, mas mesmo assim isso não a impediu de ganhar o prêmio. Além disso, a edição foi morna, sem grandes atritos ou momentos marcantes e foi facilmente rapidamente pelo público.

BBB 14 está na enquete BBB 22

Outra temporada que marcou baixos índices de audiência foi o BBB 14. Com apenas 22,86 pontos de audiência, o reality foi marcado pelo casal Clara e Vanessa, esta última sendo a campeã da edição.

Esse é um dos poucos momentos memoráveis do programa, que também teve uma edição morna e pouco lembrada pelos fãs do reality show. O jogo terminou com Vanessa vencedora, Angela Munhoz em segundo lugar e Clara Aguilar em terceiro.

BBB 17

Outra edição que desagradou foi o BBB 17. Com apenas 23 pontos de média, o reality foi marcado pelo casal Emily e Marcos Harter. O médico foi expulso do programa após beliscar e apertar o pulso do namorada. Foi instaurado um inquérito na polícia civil para apurar o caso.

A relação dos dois foi muito criticada pelo público, que julgou o namoro como abusivo e violento. Após a saída do brother do programa, Emily se tornou a campeã da edição.

BBB 15

Com 24 pontos de média, o BBB 15 foi vencido por Cézar Lima. A final foi dupla, e Amanda Djehdian ficou em segundo lugar.

Apesar das constantes brigas Luan e Adrilles, devido aos roubos constantes de comida de Luan e falta de comprometimento do brother, que não respeitava as regras do programa, o programa não convenceu o público e terminou cum baixa média de audiência.

