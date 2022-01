Vote na enquete do BBB 22 e defenda seu participante favorito do Pipoca, o grupo de participantes anônimos do programa.

10 anônimos estão confinados dentro da casa mais vigiada do país. Com os primeiros capítulos da convivência sendo transmitidos ao vivo na Rede Globo e GloboPlay, é natural que um dos brothers se sobressaia e ocupe a posição de favorito. Qual dos participantes do Pipoca é o favorito da edição e merece vencer o reality? Vote na enquete do BBB 22 no DCI e opine.

Enquete BBB 22 – Quem é o favorito?

Enquete BBB 22: qual participante do pipoca é o favorito? Laís

Luciano

Jessilane

Eliezer

Eslovênia

Lucas

Bárbara

Rodrigo

Natália

Vinicius

Quais são os participantes do Pipoca?

Os participantes do Pipoca, protagonistas da enquete do BBB 22 do DCI, foram os primeiros a entrar na casa mais vigiada do Brasil e, desde então, convivem para decidir quem será o novo milionário do país. Entre os confinados existem brothers de todo o país, com idades e profissões diferentes.

Todos os participantes do Pipoca foram anunciados na sexta-feira, 14 de janeiro, durante a programação da Rede Globo. O evento criado pela emissora para trabalhar o anúncio dos nomes dos confinados foi chamado ‘Big Day’ – ‘Grande Dia’ na tradução para português – e ocupou o intervalo comercial dos principais programas e novelas da emissora. Um a um, os participantes anônimos e famosos tiveram seus vídeos de apresentação exibidos ao público.

Veja a lista de participantes do Pipoca e da enquete do BBB 22:

Laís (Médica)

Luciano (Ator e Bailarino)

Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia)

Eliezer (Designer e Empresário)

Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo)

Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina)

Bárbara (Relações públicas e Modelo)

Rodrigo (Gerente Comercial)

Natália (Modelo e Designer de Unhas)

Vinicius (Bacharel em Direito)

Participantes do “camarote”

Arthur Aguiar (Ator e Cantor)

Pedro Scooby (Surfista)

Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer)

Paulo André Camilo (Atleta Olímpico)

Maria (Atriz e Cantora)

Jade Picon (Empresária e Influencer)

Douglas Silva (Ator)

Linn da Quebrada (Cantora e Atriz)

Tiago Abravanel (Ator e Apresentador)

Naiara Azevedo (Cantora)

Na primeira semana, nem todos os confinados entraram para a casa mais vigiada do Brasil. Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon – alguns dos nomes mais comentados do Camarote – testaram positivo para Covid-19 e precisaram ficar de fora da estreia do programa: eles só poderão entrar para o convívio do restante dos participantes na próxima quinta-feira, 20 de janeiro, quando vão terminar as restrições médicas.

Embora não estejam no confinamento na primeira semana, o trio infectado não será afetado. De acordo com a direção da Rede Globo, a competição ‘de verdade’ só vai começar depois da entrada de Linn, Arthur e Jade.

Como funciona a enquete do BBB 22 no DCI?

A enquete do BBB 22 do DCI tem o objetivo de medir a opinião do público sobre o maior reality da TV brasileira. Elas medem a opinião dos fãs do programa sobre temas como o protagonismo da edição, quem deve vencer e até quem é a planta do ano.

Com as pesquisas do DCI, o internauta vota e pode conferir em tempo real quais são as opções mais votadas da vez, além de conferir parciais atualizadas entre as pautas do DCI sobre o reality. Vale lembrar que a enquete do DCI não tem valor científico e pode ser usada exclusivamente para medir a opinião pública, mas não é oficial e não tem relação com a Rede Globo, produtora do reality.

É baseado nas enquetes do DCI que são criadas as tradicionais parciais do reality com previsões sobre o resultado oficial dos paredões e qualquer outra votação popular com decisões sobre o confinamento.

O que é ‘Pipoca’?

Assim como nas edições anteriores, o BBB 22 é formado por anônimos inscritos e famosos convidados. O time dos ‘Pipoca’, que esteve presente desde a primeira edição do reality, são os anônimos que chegaram ao confinamento depois de todo o processo de inscrição e seleção criado pela direção do programa.

Desde a edição de 2020, o BBB começou a contar com a presença de participantes famosos e o grupo de anônimos passou a ser conhecido por ‘Pipoca’. A diferença entre Pipoca e Camarote está exclusivamente no passado dos participantes: os Camarote são famosos já conhecidos pelo público. Apesar da diferença de influência dos participantes na internet, desde a criação do novo formato, todos os vencedores do Big Brother Brasil foram membros do Pipoca.

No entanto, mesmo com o história de vitória dos anônimos nas edições anteriores, a competição entre anônimos e famosos rende algumas polêmicas nas redes sociais. Em entrevista à Jovem Pan, em janeiro de 2021, Hadson Nery – que participou do time dos Pipoca no BBB 20 – falou sobre a atual configuração do reality. Para ele, colocar anônimos para competir com os membros do Camarote é “uma covardia”.

Onde assistir o BBB 22: horário e canais oficiais

O BBB 22 está a todo vapor e, desde o último dia 17 de janeiro, invadiu a programação da Rede Globo. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Assistir na TV é fácil e, para isso, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Desse jeito, é possível assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ do programa para o público da emissora, mostrando todos os detalhes do confinamento ao longo do dia. Além disso, na TV, também é transmitido toda dinâmica ao vivo do reality, como Provas do Líder, Formação do Paredão e Eliminações.

Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 usando uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo. Ao acessar a plataforma, no endereço www.globoplay.globo.com, com uma assinatura ativa, é possível acompanhar o reality de duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

Veja o cronograma do BBB 22 ao longo da semana:

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

Prêmio do BBB 22 foi atualizado

No BBB 22, o peão vencedor será premiado com o valor de R$ 1,5 milhão – como já tem acontecido nas edições anteriores – e também uma premiação extra: um carro 0 KM.

A novidade foi anunciada para os participantes do Pipoca, que comemoraram bastante. O vencedor do BBB 22 será definido em uma enquete com os finalistas, ao final do reality, dentro de três meses.

O prêmio para o segundo e terceiro colocado, no entanto, ainda não foi confirmado pela emissora. Caso siga o mesmo padrão das edições anteriores, o vice-campeão do BBB 22 deixará o confinamento com o prêmio de R$ 150 mil e o terceiro colocado ganhará R$ 50 mil.

Veja o vídeo oficial com todos os participantes do BBB 22: