Participe da enquete do BBB 22 no DCI e opine sobre a lista de participantes confirmados

Os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil foram anunciados e, nos próximos três meses, vinte pessoas vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão no reality mais famoso do país. Entre os anunciados, considerando as primeiras impressões do elenco completo, quem é o favorito ao prêmio? Participe da enquete BBB 22 no DCI e dê a sua opinião.

Enquete BBB 22

Enquete BBB 22: qual participante é o favorito para ganhar? Laís

Luciano

Jessilane

Eliezer

Eslovênia

Lucas

Bárbara

Rodrigo

Natália

Vinícius

Arthur Aguiar

Pedro Scooby

Brunna Gonçalves

Paulo André Camilo

Maria

Jade Picon

Douglas Silva

Linn da Quebrada

Tiago Abravanel

Naiara Azevedo Vote

Participantes BBB 22 do camarote e pipoca

Lais – Médica de 30 anos atuou na linha de frente contra a Covid-19 e foi a primeira participante anunciada para o BBB 22.

Luciano – Luciano do BBB 22 é ator e bailarino é de Santa Catarina, tem 28 anos e também está no time Pipoca do BBB 22.

Jessilane – ela é Professora de Biologia tem 26 anos e é natural da Bahia. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza.

Eliezer – ele é Designer e sócio de uma agência de Marketing e Branding, brother tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Eslovênia – nascida em João Pessoa, na Paraíba, participante tem 25 anos e responde ao apelido ‘Duda’. Estudante de Marketing, trabalha como influenciadora digital e produz conteúdo online sobre moda e beleza.

Lucas – é estudante de medicina tem 31 anos e mora em Vila Velha. É filho único e trabalha produzindo conteúdo para as redes sociais, onde tem ganhado visibilidade nos últimos meses

Bárbara – é gaúcha de Novo Hamburgo, participante tem 29 anos e vive entre sua cidade natal e São Paulo. Formada em Relações Públicas, atua também como modelo e influenciadora digital.

Rodrigo – tem 36 anos, é formado em Administração e trabalha como gerente comercial. Ele é solteiro, sem filhos e diz estar na melhor fase da vida e confessa gostar de balada, farra e pegação.

Natália – é de Minas Gerais, tem 22 anos e trabalha como modelo e designer de unhas. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz.

Vinícius – tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com o pai, a avó materna e tia em uma pensão da família. É bacharel em Direito, mas não pretende advogar.

Arthur Aguiar – o ator e cantor Arthur Aguiar nasceu na capital do Rio de Janeiro e tem 32 anos. Já trabalhou em diversos projetos na TV e casado com Mayra Cardi.

Pedro Scooby – O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ). Pai de três filhos, é casado e é ex-marido de Luana Piovani.

Brunna Gonçalves – bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada.

Paulo André Camilo – De São Paulo, Paulo André Camilo do BBB tem 23 anos, é atleta olímpico e filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em competições nos anos 80.

Maria – Nascida no Rio de Janeiro, a atriz e cantora tem 21 anos. Sua voz ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica. Como atriz, ganhou destaque na novela ‘Amor de Mãe’, quando interpretou Verena.

Jade Picon – aos 20 anos, ela é influenciadora digital e empresária. Ela nasceu na cidade de São Paulo e é uma celebridade nas redes sociais.

Douglas Silva – tem 33 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância no filme “Cidade de Deus”. O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série ‘Cidade dos Homens”.

Linn da Quebrada – Atriz e cantora tem 31 anos e nasceu na capital de São Paulo. Ela ficou conhecida depois de sua primeira música autoral, “Enviadescer”, lançada em 2016.

Tiago Abravanel – Ator, cantor, apresentador e empresário, Tiago Abravanel nasceu na capital paulista e tem 34 anos. De uma família de artistas e neto de Silvio Santos, iniciou a carreira no teatro aos 17 anos.

Naiara Azevedo – cantora sertaneja e tem 32 anos. Ela nasceu no interior do Paraná e alcançou o grande público em 2016 com o hit “50 reais”.

Quando estreia o BBB22?

O maior programa da Rede Globo, o BBB 22 vai começar na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. O reality será transmitido às 22h40, no horário de Brasília, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. A estreia vai mostrar a entrada dos participantes do BBB 22 e as primeiras horas de confinamento.

Para assistir, é possível assistir tanto na existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Para ver na TV, não tem segredo, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo no horário programado.

Já para quem deseja acompanhar a estreia de Tadeu Schmidt na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 22.

Veja a programação do BBB 22

Segunda-feira: dia jogo da discórdia;

Terça-feira: noite de eliminação;

Quarta-feira: festa do líder;

Quinta-feira: nova prova do líder no Big Brother Brasil;

Sexta-feira e Sábado : prova do anjo e festa;

Domingo: nova formação de paredão do programa.