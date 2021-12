Estreia do BBB 22 será no dia 17 de janeiro.

Falta menos de 1 mês para a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil, desta vez comandada por Tadeu Schmidt. Mais uma vez, o reality show contará com um elenco que mistura anônimos e famosos. Quem você gostaria de ver no camarote do programa? Reunimos nomes que estão cotados para integrar o elenco da edição na enquete BBB 22 para descobrir quem já tem torcida aqui fora!

Enquete BBB 22

Enquete BBB 22: quem deve entrar no camarote? Felipe Neto

Naiara Azevedo

Álvaro

Kéfera

MC Loma

Sophia Abrahão

Arthur Aguiar

Douglas Souza

Thiago Abravanel

Mari Saad

Ellen Roche

Diego Hypolito

André Luiz Frambach

Sammy Lee

Pedro Scooby

Ícaro Silva

Lexa

Di Ferrero Vote

Felipe Neto deve estar no reality?

Nos últimos dias o nome do youtuber tem sido muito citado entre os possíveis participantes. A decisão do famoso de incluir o emoji de uma coruja em sua bio nas redes sociais levantou a suspeita do público que talvez ele participe da edição e já esteja deixando uma marca sua torcida.

Naiara Azevedo

A famosa disse que não estará na edição, mas o nome da cantora sertaneja não sai da lista de confirmados para o Big Brother Brasil. Segundo o Purepeople, a sertaneja é um dos nomes confirmados da edição e estaria negando sua participação por motivos contratuais.

Álvaro – Enquete BBB 22

O tom que o influenciador digital deixou ao se despedir de alguns amigos nas redes sociais e em lives durante as festas de fim de ano intrigou o público. Há quem diga que o alagoano é um dos participantes e está se preparando para ser confinado.

Kéfera

A famosa já foi cotada antes, mas nunca apareceu de fato no programa. Ela não está com nenhum emoji na bio das redes sociais que indique uma possível participação, mas teve bastante interação com a ex-BBB21 Kerline nesses últimos tempos, o que deixou alguns intrigados. Além disso, Boninho já comentou no Instagram que é fã da curitibana.

MC Loma vai participar? Enquete BBB 22

O motivo que levantou especulações sobre a presença de MC Loma no confinamento da TV Globo foi o mesmo de Felipe Neto, a famosa colocou um emoji ao lado de seu nome nas redes sociais. O emoji de peixinho pode ser algo inofensivo, mas para muitos é uma confirmação de que MC Loma vai participanr. O que acha da possível presença da cantora no reality? Vote na enquete BBB 22.

Sophia Abrahão

Outra famosa que agora está usando um emoji nas redes sociais, a atriz despertou suspeitas no público. Porém, antes disso a famosa já estava entre os nomes cotados da mídia.

Arthur Aguiar na enquete BBB 22

Arthur vem sendo apontado como um nome confirmado no elenco da produção há algum tempo, o ator e cantor já teria assinado o contrato com do reality show, segundo Leo Dias. Dono de várias polêmicas, o famoso vive um romance cheio de idas e voltas com a ex-BBB Mayra Cardi.

Douglas Souza

Muito querido nas redes sociais desde as Olímpiadas de Tóquio, o atleta era um nome muito pedido por parte do público. Além disso, o famoso deixou o time em que competia na Itália e partiu para o Brasil de repente e sem grandes explicações, o que causou a especulação que ele estará no programa da TV Globo. Vote na enquete BBB 22 e nos diga o que você acha!

Thiago Abravanel

Neto de Silvio Santos, o ator tem uma boa relação com a TV Globo e já atuou no canal, além de ser convidado em vários programas da casa e ser um dos participantes do Dança dos Famosos em 2021.

Mari Saad – Enquete BBB 22

De acordo com informações de Leo Dias, Mari Saad estará na edição. A famosa ocuparia a cota de influenciadores digitais, que é um grupo sempre é convidado a participar do camarote do programa. Além disso, a famosa é amiga de nomes como Mari Gonzáles e Boca Rosa, que já passaram pelo programa.

Ellen Roche

A atriz já marcou presença em projetos da TV Globo e foi vice-campeã do Casa dos Artistas 2, um reality show do SBT que reunia famosos. Ela aparece na lista de confirmados que o Purepeople teve acesso.

Diego Hypolito

O nome do ex-atleta apareceu entre os confirmados pelo jornalista Leo Dias. Um dos principais nomes da Ginástica Artística do Brasil, o carioca está com 35 anos de idade e não compete mais. Além de participar do time de comentarista do SporTV, que pertence ao Grupo Globo, Diego também deu as caras em outra produção da emissora recentemente, o Dança dos Famosos.

André Luiz Frambach

O ator já passou por novelas na TV Globo e nos últimos meses foi visto aos beijos com Larissa Manoela. A dupla não assumiu nenhum relacionamento, mas André confirmou em entrevista para a revista Quem que estava envolvido com a atriz, que também trabalha na Globo e estrelará a próxima novela das 18h do canal.

Sammy Lee é esposa de ex-BBB

A famosa é casada com Pyong Lee, participante do BBB 20, com quem tem um filho, o pequeno Jake. A influenciadora digital também apareceu entre os cotados de A Fazenda e Power Couple, mas até agora não deu as caras em nenhum reality show.

Enquete BBB 22 – Pedro Scooby

Outro nome que é confirmado por Leo Dias até agora é o surfista Pedro Scooby. O famoso já namorou Anitta e foi casado com Luana Piovani, com quem tem 3 filhos.

Ícaro Silva

Recentemente o ator se envolveu em uma polêmica com Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother. Ao aparecer entre os nomes cotados, o famoso negou que estaria no elenco do programa e se referiu ao reality como “medíocre”, o que incomodou Leifert, que o respondeu nas redes sociais, dando início a uma troca de farpas. No começo desta briga entre a dupla, foi especulado se o ator não estaria falando mal do programa para encobrir que seria um dos participantes. O que acha, Ícaro devia aparecer no camarote? Vote na enquete BBB 22!

Lexa

De acordo com o Yahoo, a cantora tem grandes chances de participar do programa por ter familiaridade com a emissora, já que ela apresentou uma atração da Multishow e ganhou um documentário próprio no catálogo da Globoplay. A famosa também já cantou em uma das festas do programa.

Di Ferrero

O Yahoo também revelou que o cantor ficou próximo de Boninho depois que participou do Dança dos Famosos de 2019 e por isso pode ser uma das presenças famosas do programa em 2022.

