Participe da enquete BBB 22 do DCI e opine sobre quem deve ser permanecer no confinamento

O terceiro paredão está formado e Arthur, Douglas e Naiara estão na berlinda, correndo o risco da eliminação. Vote na enquete BBB 22 do DCI e opine sobre quem merece uma segunda chance e deve ficar no reality.

O resultado oficial será divulgado na terça-feira, 8 de fevereiro.

A votação do paredão será finaliza em dois dias.

Até, escolha quem deve continuar no BBB.

Enquete BBB 22 – Quem deve ficar?

Enquete BBB 22: Arthur, Douglas ou Naiara, quem deve ficar? Arthur Douglas Naiara Resultados Votar

Quem votou em quem no paredão do BBB

Veja como foi a votação do BBB 22 e quem votou em quem nesta semana:

Jade Picon (líder) votou em: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel votou em: Lucas

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Douglas Silva

Natália votou em: Maria

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Maria

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Maria

Maria votou em: Douglas Silva

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Paulo André

Douglas Silva votou em: Vinícius

Votação BBB 22 Gshow

Para participar da enquete oficial do BBB 22, é necessário visitar o portal do Gshow – o site de entretenimento da Rede Globo. Logo na página inicial, a página “Paredão BBB 22: vote para eliminar” estará em destaque.

Em seguida, caso não seja cadastrado, o usuário precisa se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’. Depois, o voto será computado e o usuário receberá a confirmação do voto.

Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, seguindo o mesmo procedimento.

