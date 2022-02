Enquete BBB 22: quem deve ganhar o reality e R$ 1,5 milhão?

Quem deve vencer o maior reality show do país e levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão? Participe da enquete BBB 22 no DCI.

A competição por R$ 1,5 milhão no maior reality da TV brasileira está ficando afunilada e, depois da eliminação de Luciano e Rodrigo, quem deve vencer? Vote enquete do BBB 22 no DCI.

Apenas 18 participantes seguem no programa. Dentre eles, quem deve vencer?

O temporada do reality global deve terminar em maio de 2022.

Pipoca ou Camarote, quem vai levar a melhor?

Enquete BBB 22 – Quem deve ganhar?

Quem é o favorito da edição?

De acordo com a enquete do BBB 22 publicada no UOL, depois da saída de Rodrigo, Jade Picon é a favorita para vencer o reality. A influenciadora foi apontada como a favorita ao prêmio com 12,59% dos votos, maior número de votos da enquete. Sendo assim, para o público do portal, a participante milionária é quem deve levar para casa a bolada da final do programa.

Vinícius, participante Pipoca da edição, é quem está na segunda posição. Ele foi apontado como o favorito com 12,51% dos votos. A diferença entre Vini e o primeiro lugar do ranking, na noite desta quarta-feira (02), é de apenas 0,08% dos votos.

O terceiro lugar do ranking é ocupado por Arthur Aguiar. O ator e cantor, que é do Camarote, foi votado por 9,36% do público. Linn da Quebrada, com 9,19%, e Paulo André, que recebeu 9,07% dos votos, completam o top 5.

Na enquete BBB 22 publicada no DCI, também depois da eliminação de Rodrigo, o resultado parcial aponta outros nomes. Bárbara é apontada como a favorita com 37,25% dos votos e é seguida por Vinícius, que recebeu 16,12% dos votos. Tanto no UOL quanto no DCI, Vini está na segunda posição de favoritismo.

Com 14,52% dos votos, Laís aparece na terceira posição e Eslovênia, com 11,91% dos votos, está na quarta. O Top 5 é completo por Eliezer, que recebeu 8,42% dos votos.

Veja todas as parciais da enquete do BBB 22 no DCI.

Quem continua no BBB 22?

Com as duas primeiras eliminações, 18 participantes seguem na disputa por R$ 1,5 milhão. Ambas as eliminações dos primeiros quinze dias de confinamento tiraram do programa brothers do Pipoca – o grupo de anônimos que entraram para o reality depois da inscrição -, que agora está desfalcado em relação ao Camarote.

No geral, o Pipoca está com 8 participantes e o Camarote, intacto, segue com 10 membros. Veja quem continua no programa:

PIPOCA: Laís (Médica), Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia), Eliezer (Designer e Empresário), Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo), Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina), Bárbara (Relações públicas e Modelo), Natália (Modelo e Designer de Unhas), Vinicius (Bacharel em Direito),

CAMAROTE: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador) e Naiara Azevedo (Cantora).

