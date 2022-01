Enquete BBB 22: quem deve ser o primeiro líder?

Os participantes do BBB 22 vão participar da primeira prova do líder da edição na sexta, dia 21, e nossa enquete BBB 22 já está pronta. Afinal, quem deve ganhar o poder da semana e continuar na casa por mais uma semana?

Participe da votação da enquete e escolha a sua torcida.

A prova do líder será entre camarotes e pipocas.

No domingo, o paredão será triplo e com direito a prova “bate e volta”. Até lá, continue votando na enquete BBB 22 do DCI.

Onde é o quarto do líder?

Além da imunidade e a responsabilidade de mandar um dos concorrentes direto para o paredão, o líder da semana também ganha um quarto especial para viver uma semana de rei.

Neste ano, o quarto do líder é responsável por uma das principais novidades da edição: os aposentos especiais do líder deixaram de ser separado do restante dos participantes. O quarto do líder agora fica no segundo andar da casa mais vigiada do país, onde antes aconteciam os tradicionais almoços do anjo e eventos especiais, como a festa dos finalistas da edição de 2021 com show de Justin Bieber.

O quarto do líder é o único cômodo da casa do BBB 22, além do banheiro comum, que tem um chuveiro instalado. Além dos elementos já tradicionais do ambiente, como a mesa com os bonequinhos dos participantes para a criação de estratégias, o novo quarto do líder também contará com novidades que prometem animar os participantes. Entre os elementos inéditos estão uma camarim e um guarda roupa, um bar, uma área de estar e até uma pista de dança privativa.

Se o vencedor da enquete BBB 22 do DCI for realmente o líder da semana, ele poderá receber os participantes no quarto do líder para conversar e promover festinhas. Neste ano a emissora ainda não divulgou quantos participantes poderão ser convidados para o quarto do líder, mas Tadeu Schmidt adiantou que a capacidade do quarto será maior do que no ano passado.

Quando será a formação do paredão?

A primeira formação do primeiro paredão será no domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Com o líder no poder, os participantes – incluindo os três membros do camarote que testaram positivo para Covid – se reúnem na sala da casa mais vigiada do país e, comandados por Tadeu Schmidt, vão definir os nomes dos três brothers que vão passar pela enquete oficial do BBB 22 pela eliminação.

A sequência será assim: o líder vai votar e mandar um dos concorrentes direto para a berlinda. Depois, todos os confinados vão até o confessionário para votar. O mais votado da casa também vai para o paredão e, esse participante, deverá puxar outro brother para também ai ao paredão.

Sendo assim, três participantes vão começar a segunda semana de reality no paredão.

Enquete oficial do BBB 22 definirá primeiro eliminado

Com o paredão formado, os confinados irão protagonizar a primeira enquete do BBB 22 pela eliminação. No comando de Tadeu Schmidt, o público deverá votar em quem deve ser o primeiro eliminado entre os três emparedados.

A votação fica aberta entre domingo – quando será formado o paredão – e a próxima terça-feira, 25 de janeiro, quando acontecerá a primeira eliminação do programa.

Depois da eliminação, o participante participa do Bate-Papo com o eliminado, que neste ano será comandado por Rafa Kalimann.

Onde assistir o BBB 22?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Veja o cronograma da semana no BBB 22.