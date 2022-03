Enquete BBB 22: quem é o favorito do BBB 22; veja parcial da votação

Quem é o favorito do BBB 22? Não falta muito para que alguém seja coroado novo campeão do reality show. Em reta final, a temporada tem cerca de 1 mês no ar e 11 participantes na briga pelo disputado prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na enquete BBB 22 para dar sua opinião sobre quem merece vencer e confira o que indicam as parciais até agora.

Parcial quem é o favorito do BBB 22

Arthur é o favorito do BBB 22 por enquanto, segundo as parciais do UOL e DCI. O brother está na liderança de ambas as enquetes há semanas e na votação do DCI assume o primeiro lugar com folga. Além disso, o ator é o participante que mais voltou de paredões até agora no confinamento, quatro no total. Em três berlindas ele foi o menos votado e em uma ficou em segundo lugar, porém, ainda com baixa rejeição.

Na consulta realizada na faixa das 10h00 desta quinta-feira (24), na enquete “Quem é o favorito para vencer o BBB 22” do UOL, o brother aparece em primeiro com 33,21% dos quase 25 mil votos computados até o momento. Ele é seguido por Scooby, que soma 31,47%, e Eslovênia, que assume a terceira posição com 14,89%.

Já na enquete “Quem ganha o programa” do DCI, Arthur aparece como o favorito do BBB 22 com folga, ele soma 64,53% dos mais de 7 mil votos contabilizados até então, uma larga diferença em relação aos adversários, o que equivale mais de 4600 votos direcionados apenas para ele. Completando o Top 3 da edição aparece Lina, que soma 6,70%, e Paulo André com 6,16%, em números, os dois não chegam nem aos 500 votos cada.

Histórico

Após a eliminação de Laís, Arthur estava na primeira posição da enquete do UOL com 31,22% dos votos, que até o momento eram mais de 5 mil no total.

Alguns dias antes, em 21 de março, Arthur havia perdido o favoritismo do BBB 22 para Scooby, que somava 35,63% no período da tarde. Mas a primeira posição não ficou por muito tempo nas mãos de Scooby. Por quase todo o mês de março, Arthur foi apontado como favorito nas parciais do portal.

Em fevereiro, Lina conseguiu o topo da votação como favorita ao prêmio do BBB 22 algumas vezes, mas sua posição durou pouco. Atualmente a sister está em quarto na enquete do UOL, com apenas 4,61%.

Ganhadores das edições passadas

O Big Brother Brasil está em sua vigésima segunda edição, então no total já teve 21 vencedores, em breve o público vai descobrir se quem é o favorito do BBB 22 vai levar o prêmio e título de campeão para casa ou se alguém conseguirá arrancar a coroa da cabeça de Arthur até lá. Os vencedores foram:

Kléber Bambam – BBB 1

Rodrigo Leonel (Cowboy) – BBB 2

Dhomini Ferreira – BBB 3

Cida – BBB 4

Jean Wyllys – BBB 5

Mara Viana – BBB 6

Diego Alemão – BBB 7

Rafinha – BBB 8

Max Porto – BBB 9

Marcelo Dourado – BBB 10

Maria Melilo – BBB 11

Fael Cordeiro – BBB 12

Fernanda Keulla – BBB 13

Vanessa Mesquista – BBB 14

Cézar Lima – BBB 15

Munik Nunes – BBB 16

Emily Araújo – BBB 17

Gleici Damasceno – BBB 18

Paula Von Sperling – BBB 19

Thelma Assis – BBB 20

Juliette – BBB 21

Nos últimos 6 anos, apenas mulheres venceram o reality show, Arthur, o favorito do BBB 22 até agora, pode quebrar esta “maldição”.

Relembre o discurso de Tiago Leifert na final do Big Brother Brasil 2021:

BBB 22 terá 100 dias no total

O Big Brother Brasil 2022 ficará no ar até o dia 26 de abril, data da grande final do programa. A produção do reality show havia definido que a edição teria 95 dias no total, mas mudou de ideia e resolveu dar mais uma semana ao programa, que agora totalizará 100 dias. Assim, a nova temporada vai se igualar com a de 2021, que na época foi classificada a maior da história ao ter 100 dias de confinamento.

Por conta dos 5 dias a mais que o BBB 22 ganhou, a estreia do No Limite foi adiada. Inicialmente o programa de sobrevivência ia ao ar no dia 28 de abril, porém, com as mudanças só chegará as telinhas no dia 3 de maio.

Reencontro dos participantes

Um reencontro entre todos os participantes da temporada, para uma dinâmica de lavar a roupa suja, vai acontecer no dia 28 de abril. Não foi revelado se Maria, que foi expulsa, e Tiago, que desistiu, vão participar, mas é pouco provável que a dupla apareça, já que na dinâmica com os eliminados, no dia 17 de março, a cantora e o ator não foram convidados.

