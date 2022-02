Participe da enquete BBB 22 no DCI e opine sobre quem deve ser votado pelo líder no terceiro paredão do reality.

Nos próximos dias, os confinados se reunirão para definir quais serão os protagonistas do próximo paredão e um deles será o alvo do líder desta semana, Jade Picon. Quem deve ser votado pelo líder? Vote na enquete do BBB 22 e opine sobre o reality.

O paredão de domingo será triplo e terá direito a voto aberto.

O anjo e autoimune e quem ganhar o colar também.

Vote na Enquete BBB 22 e dê seu palpite.

Enquete BBB 22 – Quem deve ser votado pelo líder?

Enquete BBB 22: quem a líder Jade deve mandar para o paredão? Maria Eliezer Jessi Tiago Douglas Pedro Scooby Paulo André Arthur Vinicius Lucas Eslovênia Laís Bárbara Linn Brunna Resultados Votar

Quando será formado o paredão?

O terceiro paredão do BBB 22 será formado no próximo domingo, 6 de fevereiro. O programa vai ao ar às 23h30 (horário de Brasília), logo depois do Fantástico. Dessa vez, o paredão será triplo e terá Naiara, emparedada pela consequência da prova do líder; imunização do anjo; O líder indica um; Dois indicados pela casa, e com ordem de votação por sorteio.

Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão; Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Por fim, prova “bate-volta”.

Veja o cronograma do BBB 22 nesta semana

Quinta-feira: Prova do Líder.

Sexta-feira: Festa com Show ao vivo.

Sábado: Prova do Anjo.

Domingo: Formação de Paredão.

Segunda-feira: Jogo da Discórdia.

Terça-feira: Noite de Eliminação.

Parcial aponta para o mais odiado do programa

Depois da eliminação de Rodrigo Mussi, na última terça-feira, 01 de fevereiro, o UOL perguntou ao público qual é o participante mais odiado do reality. A enquete sobre o BBB 22 conta com todos os participantes restantes e Natália é apontada como a mais odiada na parcial consultada na noite desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Apesar de ter voltado de dois paredões, a participante recebeu 22,61% dos votos.

Sendo assim, se o paredão fosse entre todos os participantes da edição, o resultado final poderia significar a eliminação de Natália.

A segunda posição dos mais odiado na enquete do BBB 22 do UOL é ocupado por Tiago Abravanel, com 8,67% dos votos. O neto de Silvio Santos tem sido alvo de críticas nas redes sociais por querer fazer do BBB 22 um reality ‘leve e do amor’. Douglas Silva, que também é do Camarote, é apontado como o terceiro mais odiado. O top 5 é completo por Naiara Azevedo, que recebeu 7,60% dos votos, e Maria, votada por 7,31% do público.

No oposto do Ranking, ou seja, na posição de menos odiado do reality, está Paulo André, com 0,51% dos votos.

