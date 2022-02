Enquete BBB 22: quem o líder Lucas deve mandar para o paredão?

Lucas venceu a Prova do Líder do BBB 22, se tornou a primeira liderança do grupo pipoca e no próximo domingo, 20 de fevereiro, terá que mandar um dos participantes direto para a berlinda. Vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem deve ser o alvo do líder no próximo paredão.

A formação da berlinda está marcada para o próximo domingo, 20 de fevereiro, depois do Fantástico. O programa vai começar ás 23h10 (horário de Brasília).

Quatro participantes vão para a berlinda, mas só três deles vão correr o risco da eliminação.

17 participantes seguem na competição. Quem deve ir para o paredão?

Enquete BBB 22 – quem vai para o paredão

Quem Lucas deve indicar ao paredão do BBB 22 Jade 71.53% Tiago 7.19% Brunna 6.09% Lais 5.70% Larissa 2.03% Gustavo 1.76% Jessi 1.37% Natalia 0.93% Eliezer 0.66% Vinicius 0.66% Arthur 0.55% Pedro 0.49% Douglas 0.44% Eslovênia 0.33% Paulo André 0.27%

Como será a formação do paredão?

Os nomes que vão protagonizar a enquete BBB 22 nesta semana serão definidos no programa ao vivo de domingo, 20 de fevereiro. A dinâmica para a formação da berlinda será movimentada. Na reunião de condomínio, o anjo da semana vai imunizar um participante e, depois, o líder vai indicar seu alvo para o paredão. O indicado do líder é o único que não participa da dinâmica.

Nesta semana, o paredão começa a ser formado ainda na sexta-feira, 18 de fevereiro. O Big Fone vai tocar e quem atender terá que indicar um participante para o paredão.

Com um emparedado já definido, os participantes vão se reunir no domingo, 20 de fevereiro, para definir o restante do paredão. O anjo vai imunizar um participante e, depois, o líder é quem vai votar. O indicado do líder será oficializado na sequência, sendo o segundo emparedado da semana.

A votação dos participantes, desta vez, será diferente: a casa vai se dividir em três grupos e cada um dos grupos deverá votar, em consenso, em uma participante de outro grupo. Os participantes, exceto o indicado do líder, vão disputar a prova Bate e Volta.

Quem vencer vai escapar da berlinda.

Quem nunca foi para o paredão?

Quatro paredões já foram resolvidos no BBB 22 e, em alguns deles, tiveram participantes repetidos: Natália, por exemplo, já foi para três deles. No entanto, a maioria dos participantes não foram para nenhuma das enquetes do BBB 22 pela eliminação. Veja quem ainda não foi para nenhum paredão:

Laís

Eliezer

Eslovênia

Lucas

Vinícius

Pedro Scooby

Brunna Gonçalves

Paulo André

Jade Picon

Linn da Quebrada

Tiago Abravanel

Larissa

Gustavo

Enquete BBB 22: parcial indica os mais odiados da casa

De acordo com o resultado parcial da enquete do UOL, Jade Picon é a participante mais odiada do BBB 22. Ela foi votada por 54,39% dos votos, sendo a participante com a maior rejeição dentre todos os participantes.

A segunda posição é ocupada por Laís, melhor amiga de Jade. A participante, que é do Pipoca, foi votada por 8,36% dos votos. Apesar de estar na segunda posição, a participante está longe de ser a mais odiada: a diferença entre ela e Jade Picon é de 46,03% dos votos.

Arthur Aguiar, com 6,65%, ocupa a terceira posição e é seguido por Gustavo, que entrou nesta semana e foi apontado como o mais odiado com 5,28% dos votos.

Os participantes nas posições mais confortáveis na enquete BBB 22 foram Paulo André, Lucas, Jessilane, Eliezer e Linn da Quebrada – todos ficaram com menos de 1% dos votos.

