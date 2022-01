Enquete BBB 22: o líder Tiago Abravanel deve mandar para o paredão?

Participe da enquete do BBB 22 e vote em quem deve ser o alvo do líder desta semana

Tiago Abravanel venceu a Prova do Líder e assumiu o cargo de maior autoridade no BBB 22. Além da imunidade para esta semana, o artista também vai formar o paredão de domingo, 30 de janeiro. Mas quem o brother deve mandar para a berlinda? Vote na enquete BBB 22.

Opine sobre quem deve ir para a berlinda, a segunda da temporada.

Pedro Scooby está imune e por isso não poderá ser votado.

Nesta semana o paredão será triplo.

Enquete BBB 22: quem ir para o paredão?

Enquete BBB 22: quem o líder Tiago deve mandar para o paredão? Natália Rodrigo Eliezer Vinicius Laís Bárbara Eslovênia Lucas Jessilane Arthur Paulo André Linn Jade Lucas Brunna Gonçalves Naiara Azevedo Maria Resultados Votar

Quando será formado o paredão?

O segundo paredão do reality, aquele que abrirá a segunda enquete do BBB 22 pela eliminação, já tem data para ser formado: próximo domingo, 30 de janeiro. Durante o programa ao vivo, previsto para começar às 23h10 (horário de Brasília), logo depois do Fantástico, os participantes vão se reunir na sala e definir os três confinados que vão correr o risco de deixar a competição por R$ 1,5 milhão.

Confira o cronograma da semana no BBB 22

Será possível assistir a formação do paredão tanto na TV Globo, canal aberto, quanto no GloboPlay – o streaming oficial da emissora e que oferece contas a partir de R$ 24,90 mensais.

Ao final da dinâmica de domingo, três participantes estarão na berlinda: um será indicado pelo líder, outro será o alvo do indicado do líder no contragolpe e o terceiro será o mais votado da casa no confessionário. Com a enquete BBB 22 aberta, o público poderá votar até a noite de terça-feira, 1º de fevereiro, quando acontecerá a segunda eliminação do reality.

Acompanhe os resultados parciais da enquete do BBB 22 no DCI e fique por dentro da opinião pública sobre o programa.