ENQUETE BBB 22: quem sai no paredão falso? Porcentagem agora

A enquete BBB 22 reúne a opinião dos fãs do reality show, e se a porcentagem de agora de confirmar, quem sai no paredão falso de hoje, rumo ao quarto secreto, será o Arthur. A confirmação do resultado do Gshow será apresentada na noite dessa terça-feira, 5 de abril, a partir das 22h35.

Linn, Gustavo e Elizer também estão na disputa, mas de acordo com as parciais das enquetes, como DCI, UOL e Votalhada, o trio tem poucas chances de vencer o marido de Maira Cardi.

Quem ganhar, vai para um quarto secreto e cheio de privilégios.

Enquete BBB 22 quem vai para o quarto secreto

Na enquete BBB 22 do DCI, Arthur mostra ampla vantagem frente aos concorrentes Linn, Gustavo e Elizer. O ator soma mais de 70% dos mais de 450 mil votos no jornal – consulta realizada às 11 horas da manhã dessa terça-feira de eliminação de “mentirinha”.

Mas até o programa ao vivo de hoje, continue votando e decida o jogo do Big Brother Brasil 2022.

Votar na Enquete BBB 22 do paredão falso Linna

Gustavo

Arthur

Eliezer 455103 votos VoteResults

Redes sociais torcem por Gustavo no quarto secreto

Diferentemente dos resultados das enquetes do BBB 22, as redes sociais apontam que Gustavo é quem deve sair neste paredão falso e ir para o quarto secreto.

No Twitter do Hugo Gloss, por exemplo, o paranaense soma 50,50% das intenções de votos, enquanto Arthur tem 35,80%.

A prévia do perfil do jornalista Chico Barney tem resultado parecido: Gustavo com 54,20%, Arthur tem 31,40%, Linn outros 13% e por último Eliezer com 1,40%.

Como se sabe, as enquetes não influenciam no resultado da Globo, então para votar é preciso acessar o Gshow. O sistema da emissora na internet exige um cadastro para quem quiser votar. É necessário inserir alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisam fazer o login no www.gshow.globo.com.

Agora é hora de escolher quem deve ser eliminado no paredão falso. O nome dos quatro emparedados serão mostrados, junto com as fotos de cada um deles. A próxima etapa de como votar no BBB 22 é clicar em um dos brothers que estão na berlinda e fazer a validação de segurança para concluir o processo.