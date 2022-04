Enquete BBB 22: quem você quer mandar para o quarto secreto BBB 22?

O quarteto formado por Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada está no paredão falso do Big Brother Brasil. O público já pode escolher quem deve ser o participante que poderá passar alguns dias no quarto secreto, mas quem deve ser o sortudo? Vote na enquete BBB 22 e acompanhe a votação do paredão falso pela enquete do DCI.

Enquete BBB 22 – quem sai no paredão falso

Votar na Enquete BBB 22 do paredão falso Linna

Gustavo

Arthur

Eliezer 408417 votos VoteResults

+ Como votar no paredão falso BBB 22 entre Arthur, Gustavo, Eli e Linn no GSHOW

Quem vai para o quarto secreto BBB 22?

Os escolhidos para o paredão falso foram Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada. Diferente dos outros paredões, quatro brothers estão na berlinda. No ano passado, o paredão falso também foi quádruplo.

Arthur Aguiar: o ator tem ficado cada vez mais forte na competição. É considerado um dos maiores estrategistas da casa e conquistou uma grande torcida, apesar de também ser considerado egocêntrico, por só se preocupar com o seu jogo – é o que dizem os comentários nas redes sociais.

Eliezer: é o último membro restante do Lollipop. Atualmente, Eli está longe de ser o brother mais popular do programa. No começo, construiu uma grande amizade com Vyni, eliminado na oitava semana. Também se envolveu com Natália.

Gustavo: promessa para agitar o jogo, o brother entrou na competição por votação popular da casa de vidro. Ele vem cumprindo a promessa de colocar no paredão quem ainda não tinha ido para a berlinda, como era o caso de Vyni e Eslovênia. Está bem próximo dos meninos do quarto grunge, apesar de não ter um grupo definido.

Linn da Quebrada: a cantora tem como aliadas Natália e Jessilane, do grupo Pipoca. Linn já foi uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão e apesar das críticas devido ao paredão em que indicou Paulo André, continua com uma forte torcida nas redes sociais.

Como vai ser o paredão falso

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles:

– cortar a água da casa

– acordar os brothers a qualquer hora

– colocar todo mundo na xepa

– trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa