Rumores apontam para o retorno de um dos eliminados para a o elenco oficial do Big Brother: vote na enquete do BBB 22.

Nos últimos dias, os rumores sobre o possível retorno de um dos participantes eliminados para o elenco do BBB 22 ganhou força nas redes sociais, especialmente depois que algumas ‘dicas’ passaram a ser compartilhadas nos perfis de Tadeu Schmidt e Boninho. Quem deve voltar para o programa? Vote na enquete BBB 22.

As opções para a repescagem do BBB 22 são: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara.

Uma das principais características que deram força aos rumores é a abertura oficial do reality.

Vote na enquete do DCI e opine sobre quem merece voltar.

Enquete BBB 22 repescagem – quem deve voltar?

Enquete BBB 22 repescagem: Luciano, Rodrigo, Naiara ou Bárbara? Luciano Rodrigo Naiara Bárbara Resultados Votar

Vai ter repescagem no BBB 22?

A expectativa do público sobre a repescagem no BBB 22 começou depois que a abertura oficial do reality mudou: nela, os participantes que já foram eliminados não foram mais mostrados ‘apagados’, mas apareceram como participantes ainda ativos na competição por R$ 1,5 milhão.

Somado a isso, dois fatores deixaram a desconfiança do público ainda mais forte: Boninho passou a curtir comentários dos internautas falando sobre o retorno dos participantes e os internautas recuperaram uma dica que o diretor da Rede Globo soltou antes da estreia, falando que o BBB 22 terá participante que “vai e vem”.

Se houver repescagem, todos os eliminados – menos Maria que foi expulsa – vão participar do reality show.

Eliminados do BBB 2022

Desconsiderando Maria, que foi expulsa por agredir Natália, quatro participantes levaram a pior em sua respectiva enquete do BBB 22 e foram eliminados do reality. Veja o resultado de todos os paredões do reality:

1ª semana: Luciano foi eliminado no primeira paredão com 49,31% dos votos. Ele foi ao paredão puxado por Naiara Azevedo e foi derrotado pela cantora sertanejo e Natália.

2ª semana: o segundo eliminado do BBB 22 foi Rodrigo Mussi, que recebeu 48,45% dos votos e foi derrotado por Jessilane e Natália.

3ª semana: Naiara Azevedo foi a primeira mulher eliminada do BBB 22. A cantora recebeu 57,77% dos votos em um paredão contra Douglas e Arthur.

4ª semana: a quarta eliminada do BBB 22 foi Bárbara. A participante foi derrotada por Arthur e Natália no paredão e recebeu 86,02% dos votos, entrando para o top 10 de maiores rejeições da história do reality.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.