Enquete BBB 22: Scooby, Gustavo ou Vini, quem deve sair?

Scooby, Gustavo e Vinicius estão na berlinda desta semana no Big Brother Brasil e um deles deixará a competição por R$ 1,5 milhão na próxima terça-feira, 15 de março. Participe da enquete BBB 22 do DCI e opine sobre o futuro do reality.

A formação do paredão ocorreu no programa ao vivo do último domingo, 13 de março. Desta vez, a berlinda foi formada pelo voto do líder, voto da casa e contragolpe.

Enquete BBB 22 – quem deve sair?

VOTE AQUI PARA ELIMINAR Scooby, Gustavo ou Vini do BBB 22

Quem está no paredão do BBB 22

Scooby: o surfista foi alvo do líder da semana, Lucas Bissoli, sob a justificativa que o brother trata o jogo com indiferença Por ter sido o alvo do líder, o participante foi o único entre os emparedados a ficar de fora da prova Bate e Volta.

Gustavo: o curitibano foi parar no paredão indicado por Eli, que foi vetado na prova do líder por Scooby e ganhou o poder do contragolpe.

Vinicius: o jovem está na berlinda após ser puxado por Gustavo, emparedado e que também pode dar o contragolpe. É o primeiro paredão de Vinicius.

Além dos emparedados, Douglas também foi para a berlinda, mas ficou de fora da votação por vencer a prova Bate e Volta. A enquete BBB 22 já está aberta e o público pode votar até a noite da terça-feira, minutos antes do anúncio da eliminação.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começa no domingo, dia 13 de março e vai até terça, 15 de março de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos a partir de R$ 24, 90 ao mês, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

A enquete BBB 22 oficialmente é feita no GShow, exclusivamente na internet. Participe no DCI e dê a sua opinião sobre os emparedados.

Eliminados do BBB 22

Sete participantes já foram eliminados do Big Brother Brasil em 2022, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel. Relembre o eliminado de cada semana:

1ª semana: Luciano Estevam. O participante recebeu 49,31% dos votos na primeira enquete BBB 22.

2ª semana: Rodrigo Mussi foi eliminado com 48,45% dos votos.

3ª semana: Naiara Azevedo. A cantora deixou o programa 57,77% dos votos e foi derrotada por Douglas Silva e Arthur Aguiar.

4ª semana: Bárbara recebeu 86,02% na enquete BBB 22 da quarta semana e foi eliminada do programa. Ela entrou para o top 10 das maiores rejeições da história do Big Brother Brasil.

5ª semana: Brunna Gonçalves deixou o BBB 22 com 76,18%.

6ª semana: Larissa, da Casa de Vidro, foi eliminada em seu primeiro paredão. Ela recebeu 88,59% dos votos.

7ª semana: Jade Picon foi eliminada com 84,93% dos votos, sendo derrotada por Arthur Aguiar e Jessilane.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil