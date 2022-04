Enquete BBB 22 UOL aponta para eliminação de Natália hoje (12/04)

A enquete BBB 22 UOL já mostra quem deve sair do programa nesta terça-feira, 12. Natália está com ampla vantagem de votos e pode deixar a casa hoje, enquanto Gustavo e Paulo André têm altas chances de continuarem no jogo. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo.

Evolução dos votos da Enquete BBB 22 UOL

Logo após o fim do programa ao vivo no domingo, Natália já era apontada como a próxima sister que deveria deixar o confinamento. Às 01h de segunda-feira, a mineira já disparava na frente dos adversários com 80,20% de rejeição do público.

O percentual diminuiu pouco ao longo do dia e às 00h05 de hoje, dia da eliminação, a designer de unhas continua com 79,65% de chances de sair do programa.

Enquanto isso, Gustavo e Paulo André não correram nenhum risco de sair e somaram poucos votos ao longo do dia. O brother da casa de vidro continua com apenas 13,16%, e o atleta segue na terceira posição com 7,19%.

Na enquete do DCI, o percentual de Natália aumentou nas últimas horas e chega a 84,40% na madrugada desta terça. A tendência é que a sister deixe a casa com ampla vantagem de votos, assim com aconteceu com grande parte do elenco do BBB 22. Às 8h da manhã de segunda, ela somava 78,98% dos votos.

Terça-feira, 00h30 – DCI

Natália: 84,40% dos votos

Gustavo: 13,19% dos votos

Paulo André: 2,41% dos votos

Terça-feira, 00h30 – UOL

Natália: 79,65% dos votos

Gustavo: 13,16% dos votos

Paulo André: 7,19% dos votos

Quem está no paredão do BBB 22

Gustavo, Natália e Paulo André estão no décimo quarto paredão do BBB 22. Os três tem histórias marcantes dentro da casa e sobreviveram a várias berlindas ao longo da temporada.

O paranaense chegou na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão apenas na terceira semana, por votação popular da casa de vidro. Ele ingressou na competição ao lado de Larissa, que ao contrário do brother, foi altamente rejeitada pelo público e eliminada na sexta semana com mais de 88% dos votos.

Já Natália está na casa mais vigiada do Brasil desde o primeiro dia. A sister foi bastante criticada pelos colegas na primeira semana e apenas no primeiro mês, esteve em quatro paredões. Ela também era alvo constante dos confinados durante o jogo da discórdia e até foi atingida na cabeça com um balde d’água por Maria, que foi expulsa do programa diante do episódio.

Paulo André é o único camarote neste paredão. Assim que chegou na casa, ficou um pouco tímido, mas logo se soltou ao se juntar com os colegas do quarto grunge. Foi líder e anjo duas vezes, e viveu uma rivalidade com Linn da Quebrada – apesar dos dois nunca terem brigado de fato, eram antagonistas no jogo e trocavam votos constantemente. Ele viveu um romance com Jade Picon até a sétima semana, quando a influenciadora digital foi eliminada.

A eliminação será exibida a partir das 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal. Como de costume, o nome de quem deixa a casa é revelado no final do programa.

