Enquete BBB 22 UOL: Arthur, Bárbara ou Natália, votação quem sai?

Dia de eliminação no Big Brother Brasil e nesta terça-feira, 15 de fevereiro, um participante vai dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Arthur, Bárbara e Natália, quem sai? Vote na enquete BBB 22 UOL e dê sua opinião.

A votação será encerrada na noite desta terça, durante programa ao vivo.

Com a eliminação, 18 jogadores continuarão na competição.

Participe da enquete BBB 22 e decida os rumos do programa.

Enquete BBB 22 UOL – quem sai hoje

Como está a votação do BBB 22 agora

Em consulta a enquete BBB 22 do UOL, realizada às 23 horas desta terça, Bárbara liderava a rejeição do público com 72,79% dos 172.879 mil votos.

Natália aparece em segundo lugar com 17,17% dos votos do público. O resultado mostra uma situação confortável para Arthur, que recebeu apenas 9,91% das intenções de votos para ser eliminado.

Como se sabe, a votação do UOL não possui caráter cientifíco ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo.

Confira a parcial da votação em tempo real

Quem votou em quem no BBB 22

Jade Picon (líder) votou em: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel votou em: Natália

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby

Eliezer votou em: Natália

Eslovênia votou em: Natália

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Lucas

Natália votou em: Laís

Vinícius votou em: Natália

Arthur Aguiar votou em: Laís

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Natália

Paulo André votou em: Linn da Quebrada

Maria votou em: Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em: Pedro Scooby

Douglas Silva votou em: Laís

Larissa e Gustavo votaram em: Brunna Gonçalves

Votação BBB 22 Gshow

Para participar da enquete oficial do BBB 22, é necessário visitar o portal do Gshow – o site de entretenimento da Rede Globo. Logo na página inicial, a página “Paredão BBB 22: vote para eliminar” estará em destaque.

Em seguida, caso não seja cadastrado, o usuário precisa se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’. Depois, o voto será computado e o usuário receberá a confirmação do voto.

Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, seguindo o mesmo procedimento.

Programação do BBB

Terça-feira (14/02): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (15/02): festa do líder

Quinta-feira (16/02): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (17/02): prova do anjo;

Sábado (18/02): dia de festa;

Domingo (19/02): lá vem paredão outra vez.

Acompanhe a votação do BBB 22 no DCI