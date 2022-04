Enquete BBB 22 votação: Jessilane, Eliezer e DG lideram porcentagem

Jessilane, Eliezer e Douglas Silva disputam voto a voto a permanência no Big Brother Brasil. Os dois estão na liderança da enquete BBB 22 votação seguidos de Arthur Aguiar, que também vem recebendo muitos votos para deixar o programa. O resultado será anunciado na noite de domingo, 17 de abril.

Como está a enquete BBB 22 votação atualizada

Mais uma mudança na votação ocorreu na noite deste domingo. Agora, Jessilane, Eliezer e Douglas Silva estão praticamente empatados com 29,45%, 29,23% e 26,33%, respectivamente. Esse é o paredão mais indefinido da temporada e o público pode ter uma surpresa na hora da eliminação.

Enquanto isso, Arthur Aguiar caiu para 14,99%.

Histórico da votação

O resultado sofreu mais uma mudança na manhã deste domingo. Agora, quem lidera a votação é Jessilane e Douglas Silva. Às 9h50 do dia da eliminação, a professora de biologia marca 39,24% dos votos na enquete UOL, seguida de DG, que tem 35,85%.

A porcentagem de Arthur Aguiar caiu e agora ele está na terceira posição – o ator tem 22,33%. Quem segue em último lugar é Eli, com 2,58%.

Na enquete do DCI, a vantagem é ainda maior para Jessilane – bióloga tem 56,55% de rejeição. DG está na segunda posição, com 23,42% dos votos. Arthur tem 10,15% e Eli está com 9,88%. Já são mais de 1 milhão de votos.

Às 16h30 deste sábado, véspera da eliminação, Jessilane e Arthur Aguiar continuam recebendo o maior número de votos para deixar o BBB 22 na enquete UOL. A professora de biologia está na primeira posição, com 33,66% dos votos. A sister é a única mulher que ainda está na casa e no momento não possui aliados no jogo, pois Natália e Linn da Quebrada foram eliminadas nos dois últimos paredões.

Nessa berlinda, dois membros do grupo do quarto grunge correm risco de eliminação. Arthur Aguiar está com uma porcentagem próxima de Jessi, com 31,05% de rejeição do público. O ator tem uma torcida engajada nas redes sociais que terá que votar muito até amanhã se quiserem manter o famoso na casa.

Ainda há Douglas Silva, que segue com um resultado próximo ao de Arthur. O participante do grupo dos meninos tem 29,72% dos votos e já esteve no segundo lugar da enquete, mas foi ultrapassado pelo colega.

O único que não corre riscos de deixar a casa é Eliezer. Desde o início da enquete, o designer soma poucos votos e está na lanterna com 5,57%.

Já no DCI, os leitores estão decididos pela saída de Jessilane. A bióloga segue com 52,15% dos votos – DG está com uma porcentagem menor e distante da professora, com 28.15%. Eli está na terceira posição com 11,27% e Arthur não corre riscos, com 8,43%. Já são mais de 650 mil votos.

As enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas como pesquisa de opinião do público.

Quem esteve em mais paredões no BBB 22?

Arthur encabeça a lista com seis paredões, sendo um deles falso, vencido pelo ator com mais de 80% dos votos. Em segundo lugar está Gustavo, com cinco votações populares na conta – ele também participou da dinâmica fake, mas recebeu apenas 10% dos votos.

O número de paredões tem sido um critério entre os participantes na hora da votação. Arthur Aguiar e principalmente Gustavo defendem que devem ir para a berlinda quem nunca foi ou quem foi menos vezes – a essa altura do jogo, todos os participantes já sentiram o gostinho da votação popular.

Entre os brothers que ainda estão na casa, quem menos foi para a berlinda foi Pedro Scooby. O surfista enfrentou apenas dois paredões – o primeiro foi na oitava semana, em que Vinícius foi eliminado; o segundo foi na décima dinâmica, que resultou na eliminação de Lucas. Em ambas as vezes ele recebeu poucos votos.

Como votar para eliminar no Gshow? A votação segue aberta até o começo do programa ao vivo de amanhã (17). Para participar, acesse o portal do Gshow, se cadastre e localize a enquete BBB 22 oficial. Em seguida, é só clicar no brother que deve deixar o programa, fazer a validação e confirmar.

