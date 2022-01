Enquete BBB 22: quem deve ir para o 1º paredão?

Primeiro paredão do BBB 22 será no domingo, dia 23 de janeiro

Apesar do clima harmonioso na casa do Big Brother Brasil, as coisas estão para mudar e a primeira eliminação começará a ser formada no próximo domingo, 23 de janeiro. Dos participantes disponíveis, quem deve ir para o primeiro paredão da edição? Vote na enquete BBB 22.

Dê a sua opinião sobre o futuro da competição. O primeiro paredão do BBB 22 será no domingo, dia 23 de janeiro.

Ao todo, são 20 participantes e 2 deles já estão imunizados.

Enquete BBB 22 – Quem deve ir para o paredão?

Laís e Bárbara ganham imunidade após prova de resistência

O game do BBB 22 já começou e Laís e Bárbara saíram na frente. As duas sisters do grupo “pipoca” conquistaram a imunidade no primeiro paredão após disputarem uma prova de resistência. Elas aguentaram firme e foram as vencedoras após 12 horas de desafio – em pé e sem poder beber, comer ou ir ao banheiro.

Além de estarem imunes e garantirem mais uma semana dentro do reality, as participantes ganharam R$ 10 mil, cada uma, para gastar na Americanas, patrocinadora do programa.

Ordem de eliminados da prova: Jessilane e Eslovênia; Natália e Vyni; Eliezer e Rodrigo; Laís e Bárbara e Lucas e Luciano.

Como funciona o paredão no BBB 22?

No BBB 22, o paredão é a principal jogada da semana e é ele quem define quem deixa o confinamento e dá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A formação do paredão é desenhada ao longo dos dias no reality e o pontapé inicial para a eliminação da vez e criação da enquete do BBB 22 é a Prova do Líder, que acontece às quintas-feiras.

O líder, além de imunidade, ganha o poder de indicar um dos concorrentes direto para o paredão. Sua decisão é absoluta, mas pode ser impedida por apenas uma pessoa na casa: o Anjo da semana.

Aos sábados, os participantes – exceto o líder – participam da Prova do Anjo e ganham o poder de imunizar um dos participantes no domingo, quando a berlinda é formada.

No domingo, a dinâmica é bem simples: o Anjo anuncia quem está imunizado na semana e, depois, o líder indica o primeiro participante em risco direto para o paredão. Depois, todos os confinados vão até o confessionário e votam em quem deve ir para o paredão enfrentar o indicado do líder. O nome mais votado no confessionário vai para o paredão. O mais votado da casa tem o poder do contragolpe e pode escolher qualquer pessoa do confinamento para também ir ao paredão. Assim, a berlinda na Rede Globo é formada por três confinados.

Ainda no domingo, uma enquete é aberta para definir o futuro do BBB 22 e, dentre as três opções, o mais votado do público deixa o confinamento durante o programa ao vivo de terça-feira, que vai ao ar depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, perto das 22h40 (horário de Brasília), na Rede Globo.