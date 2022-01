Enquete BBB 22: Natália ou Luciano, quem deve ficar?

Paredão formado e Naiara, Luciano e Natália estão na berlinda. Participe da enquete BBB 22 do DCI e vote em quem deve ficar no reality. A eliminação será na terça, dia 25 de janeiro.

Qual deles deve ficar e permanecer na competição por R$ 1,5 milhão da Rede Globo?

Opine sobre o primeiro paredão na enquete do BBB 22.

Ao todo, 4 pessoas foram parar na berlinda, e após a prova “bate e volta” somente 3 continuaram pendurados.

Enquete BBB 22 – Quem deve ficar?

Enquete BBB 22: quem deve ficar no 1º paredão?

Como foi a formação do paredão

Douglas Silva (líder) votou em: Naiara Azevedo

Laís votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Luciano votou em: Jade Picon e Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby e Natália

Eslovênia votou em: Jessilane e Natália

Lucas votou em: Brunna e Pedro Scooby

Bárbara votou em: Natália e Jessilane

Rodrigo votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Natália votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Vinícius votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em: Natália e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby votou em: Jessilane e Eliezer

Brunna Gonçalves votou em: Lucas e Natália

Paulo André votou em: Jessilane e Brunna Gonçalves

Maria votou em: Jade Picon e Natália

Jade Picon votou em: Lucas e Vinícius

Linn da Quebrada votou em: Lucas e Jade Picon

Tiago Abravanel votou em: Lucas e Jade Picon

Naiara Azevedo votou em: Lucas e Jade Picon

Votação BBB 22 Gshow

Para participar da votação oficial do reality, é necessário acessar o portal do Gshow. Logo na home page, já irá aparecer a página: “Paredão BBB 22: vote para eliminar.

Em seguida, caso não seja cadastrado, o usuário precisa se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’, que vai pedir para o usuário clicar sobre algumas imagens. Em poucos segundos, o voto será computado. Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, seguindo o mesmo procedimento.

Como assistir a eliminação?

A primeira eliminação do reality vai acontecer na próxima terça-feira, 25 de janeiro. O resultado da enquete do BBB 22 será revelado, ao vivo, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’ Na TV, às 22h25 (horário de Brasília).

Para assistir na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality. Já para quem prefere assistir pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da emissora e que tem planos a partir de R$ 24,90 ao mês ou R$ 19,90 no plano anual.

Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

