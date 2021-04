Enquete BBB UOL: entre Caio e Rodolffo, quem deve sair?

O paredão desta semana é triplo entre Gilberto, Rodolffo e Caio, mas segundo o que mostram algumas parciais, principalmente a enquete BBB do UOL, a briga desta berlinda parece estar sendo disputada principalmente entre os famosos “Bastiões”, Caio e Rodolffo. Os dois amigos tem atualmente muito mais votos do que Gilberto e estão em uma briga acirrada. Entre o fazendeiro e o cantor sertanejo, quem você quer ver fora do Big Brother Brasil neste décimo paredão da edição? Vote na enquete BBB 21 abaixo e nos conte sua opinião! Enquete BBB UOL A disputa parece estar acirrada e surpresas podem acontecer no paredão de hoje, terça 06/4. Quem deve sair? Caio ou Rodolffo, quem deve sair? Rodolffo

Caio Vote Como está a votação do BBB 21 agora?

Atualmente, a enquete BBB UOL mostra uma briga acirrada entre Rodolffo e Caio, a dupla está quase empatada na parcial. Com quase 900 mil votos computados, o fazendeiro está com a primeira posição, somando 45,40%. Já o cantor sertanejo aparece em segundo, com 44,35% dos votos até o momento.

Gilberto assume a terceira posição na enquete BBB UOL e aparentemente está fora da zona de perigo. O pernambucano tem apenas 10,25% do total de votos na parcial e deve ser o menos votado da décima berlinda do reality show.

Como foi formado o paredão?

Gilberto acabou na berlinda por ser a indicação da líder da semana, Viih Tube, que não surpreendeu com o voto, já que havia avisado alguns colegas que colocaria o pernambucano no paredão da semana. Rodolffo foi parar no embate por conta dos votos dos colegas na primeira votação da noite. O brother chegou a empatar com Juliette, mas no desempate da líder da semana, perdeu. Caio também empatou com a paraibana na segunda votação da noite, mas novamente a líder Viih Tube desempatou a favor de Juliette. Vote na enquete BBB e diga quem deve sair do programa!

