Enquete BBB UOL: veja o resultado do paredão na parcial atualizada

Porcentagem BBB 21 paredão – Amanhã, o público do Big Brother Brasil vai descobrir o nome do eliminado da semana. Fiuk, Arthur e Thaís estão na berlinda e as parciais das enquetes até o momento já apontam um resultado. Veja como está a votação do BBB 21 até agora na parcial da enquete BBB do UOL:

Enquete BBB UOL atualizada agora

Na parcial do portal, Thaís aparece como a participante que deve deixar o reality show nesta semana. A cirurgiã dentista tem mais votos que os colegas de berlinda e está muito a frente em sua porcentagem, a goiana soma 70,67% dos mais de 160 mil votos da enquete até o momento.

Este número de Thaís é bem acima dos de Fiuk e Arthur. O instrutor de crossfit está na segunda posição da parcial da enquete BBB UOL, com 24,22% dos votos totais. Já o filho de Fábio Jr. aparece na terceira e última posição do décimo primeiro paredão da temporada, somando apenas 5,11% dos votos totais da enquete.

Enquete BBB UOL – Quem ganha?

Na segunda parcial mais importante do portal, a pergunta é a seguinte: “quem merece vencer o programa?” Dez participantes ainda estão na disputa pelo grande prêmio do reality show e batalham todos os dias para se manter no confinamento da TV Globo.

Nesta parcial de “quem ganha” da enquete BBB do UOL, Juliette aparece como a favorita ao prêmio, somando 50,01% dos mais de 80 mil votos. Em segundo lugar vem Gilberto, com a soma de 17,39%, e em seguida Caio, que tem 9,05% até o momento.

Segundo uma parcial do portal sobre a “Enquete BBB UOL: quem merece vencer”, é a sétima vez que Juliette aparece como favorita do público para ser coroada campeã.

Como assistir a eliminação?

Para acompanhar a eliminação que irá tirar Thaís, Fiuk ou Arthur da casa amanhã, terça-feira (13), é necessário ter uma televisão, computador, tablet ou celular. Para assistir na TV é só ligar a partir das 22h45 (horário em que o programa começará amanhã de acordo com a programação oficial) e sintonizar na Globo.

Para ver o reality show por outros dispositivos, a Globoplay pode ser utilizada. A opção também é gratuita, mas exige um cadastro na plataforma. Para assistir o BBB ao vivo e de graça pelo streaming, clique em “Agora na TV” e depois em “Gratuitos”.

