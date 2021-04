Enquete BBB UOL: veja o resultado parcial atualizado

Porcentagem BBB 21 paredão – Nesta terça-feira (06), amanhã, descobriremos o nome do novo eliminado do Big Brother Brasil. Rodolffo, Caio ou Gilberto, um dos três terá a maior porcentagem de votos para sair e deixará o programa ainda esta semana, se despedindo de vez do grande prêmio de R$ 1,5 milhão, mais um carro da Fiat, que o reality show da TV Globo oferece ao vencedor da temporada. Confira como está a votação do BBB 21 até o momento na parcial da enquete BBB 21 do UOL que consultamos na manhã desta segunda (05):

Parcial atualizada da enquete BBB UOL

Esta semana a briga no paredão do reality show da TV Globo é apenas entre brothers. Apesar de as parciais mostrarem que um dos participantes está bem a frente dos demais na porcentagem de votos, sendo o provável eliminado da semana, o segundo e terceiro lugar da berlinda tem tido variações.

Segundo a nossa consulta na enquete BBB UOL, na manhã desta segunda (05), quem sai do BBB21 amanhã, terça (06) é Rodolffo, que até o momento soma 50,59% dos mais de 200 mil votos que a enquete do portal tem até agora. Em seguida, Gilberto e Caio aparecem como os participantes que devem ser salvos pelo público neste décimo paredão da temporada.

O fazendeiro, melhor amigo de Rodolffo na casa, está com a segunda posição da enquete BBB do UOL, somando 33,29%. Enquanto o doutorando em economia, é o emparedado da semana que aparece com o menor risco de sair do programa nesta berlinda. O pernambucano soma 16,11% dos votos da enquete.

Enquete BBB UOL – Quem ganha?

Outra parcial que também sempre dá o que falar é a que mostra a preferência do público em relação ao participante que deve vencer o reality show. Na enquete “Quem merece vencer o programa?”, Juliette e Gilberto aparecem nas primeiras posições.

A paraibana tem 45,82% dos votos do público na enquete BBB do UOL até o momento sobre quem deve ganhar, e o pernambucano soma 45,82%. O total de votos até o momento nesta parcial é de mais de 91 mil.

Enquete BBB UOL – Como votar? Veja aqui.

Como assistir a eliminação?

Para acompanhar o resultado de paredão, que terá sua decisão na noite de amanhã, terça-feira (06), é possível acompanhar o BBB21 pela televisão, a forma mais tradicional de assistir ao reality show, ou pode-se assistir pela plataforma streaming da emissora, a Globoplay. Para que os não assinantes assistam a programação ao vivo da emissora de forma gratuita, é necessário a criação de um cadastro usando o facebook ou conta google.

