Enquete BBB UOL: veja o resultado parcial atualizado

Porcentagem BBB 21 paredão – O momento de descobrirmos quem será o eliminado desta semana do Big Brother está chegando. Na noite desta terça-feira (30), durante o programa ao vivo, Tiago Leifert informará quem entre Sarah, Rodolffo e Juliette estará se despedindo de vez do grande prêmio do reality show da TV Globo. Confira como está a votação do BBB21 na parcial da enquete BBB do UOL que consultamos na manhã desta terça:

Parcial atualizada da enquete BBB UOL

Até o momento, as parciais mostram que a briga deste paredão está entre Sarah e Rodolffo. Juliette aparece como coadjuvante, já que a porcentagem da sister do BBB21 nas enquetes do paredão até agora não tem chegado nem aos 10%.

De acordo com a consulta realizada nesta manhã de terça (30), na enquete BBB UOL, quem sai do BBB21 hoje é Sarah, que até o momento soma 68,21% dos mais de 600 mil votos na enquete do portal. Na parcial, Rodolffo e Juliette aparecem como os participantes que devem ser salvos pelo público neste paredão.

O sertanejo está na segunda posição da enquete BBB UOL, somando 28,62%. Juliette, que é a emparedada da semana com menos chances de se despedir do confinamento do BBB21, está apenas com 3,18% dos votos na parcial até agora.

Enquete BBB UOL – Como votar?

Se quiser colocar a mão na massa e ajudar na votação do BBB21, é bem simples seguir o passo a passo de como votar para eliminar alguém do Big Brother Brasil. A primeira coisa a fazer é ir até o site oficial do programa, o Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), e se não tiver login e senha na plataforma, fazer um cadastro. Esse registro é fácil e simples e só exige que você tenha um e-mail ou perfil no facebook.

Após feito o registro, clique em “Paredão BBB21: vote para eliminar Sarah, Rodolffo ou Juliette”. As fotos e nomes dos emparedados aparecerão para você, clique em quem você quer fora do reality show e então confirme o seu voto. Pronto! Agora é só repetir o processo quantas vezes quiser, no entanto, lembre que o Gshow não mostra a porcentagem dos votos do paredão em tempo real, para saber como anda a votação, é necessário acompanhar as parciais de enquetes como a do Jornal DCI, veja aqui, ou da enquete BBB UOL.

Como assistir a eliminação?

Para acompanhar o resultado de paredão, você pode assistir o BBB21 pela televisão, que é a forma mais fácil e comum de acompanhar o reality show, ou pode recorrer a plataforma streaming da TV Globo, a Globoplay, que permite que não assinantes assistam a programação ao vivo da emissora de forma gratuita. É necessário apenas criar um cadastro e então clicar na aba “Agora na TV”.

