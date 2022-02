Enquete de votação do BBB 22: Arthur, Bárbara ou Natália?

Na terça-feira, 15 de fevereiro, o Big Brother Brasil dará adeus a mais um participante. Arthur, Bárbara e Natália estão na corda bamba, mas quem sai? Dê seu voto na Enquete de votação do BBB 22.

Escolha entre um dos participantes para sair do jogo e dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

As parciais da votação do BBB 22 já indicam quem será eliminação.

A votação será encerrada durante o programa ao vivo de terça.

Enquete de votação do BBB 22

Clique no nome do brother para participar da Enquete de votação do BBB 22.

Quem está no paredão do BBB 22: quem votou em quem

Resultado Parcial do paredão BBB 22

O resultado da parcial do paredão entre Arthur, Bárbara e Natália já indica o possível eliminado; o quarto da temporada. De acordo com a enquete do DCI e UOL, a gaúcha Bárbara sairá do jogo na terça-feira.

Parcial da votação da enquete BBB 22 no UOL às 14 horas:

Bárbara: 74.46%

Natália: 16.02%

Arthur: 9.24%

Parcial da votação da enquete BBB 22 no DCI às 14 horas:

Bárbara: 80.31% DE 88484

Natália: 14.88% DE 88484

Arthur: 4.81% DE 88484

Para participar da votação do BBB 22 e eliminar Arthur, Bárbara ou Natália, acesse o site do Gshow, clique em Big Brother Brasil e escolha um dos confinados. É necessário ter um cadastro na plataforma, seja para votar pelo celular ou computador.

Para realizar o seu cadastro, caso ainda não tenha, vá no endereço https://gshow.globo.com/, clique no botão “entrar” na aba lateral superior direita e depois em “cadastre-se”. Você terá que informar o seu nome completo, um e-mail válido, a sua data de nascimento e criará uma senha entre 8 e 15 dígitos.