Enquete do paredão BBB21: resultado de quem sai hoje

Hoje, dia 13 de abril de 2021, o público do Big Brother Brasil vai conhecer o décimo eliminado do reality. Arthur, Fiuk e Thaís estão na berlinda da semana e correm o risco de perder a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Está curioso para saber quem vai sair? Veja a última parcial da enquete paredão BBB21 e descubra quem sai do reality show nesta terça-feira.

Quem sai nesse paredão?

Desde que o paredão foi formado no último domingo, 11, as parciais indicam um disputa acirrada entre Thais e Arthur. Mas quem sai?

Segundo a enquete BBB UOL, em consulta realizada no início da noite, Thaís deve ser eliminada do Big Brother Brasil com 70,19% dos votos. Já Arthur aparece como o segundo mais votado com 24,80%, enquanto Fiuk recebe apenas 5,01% das intenções de votos.

Enquete paredão BBB21 quem sai

Já Enquete BBB do DCI indica um cenário diferente: Fiuk disparou na rejeição do público e passou a ser apontado como o eliminado da noite com 45,82% dos votos. Arthur teve 18,8% e Thaís, que antes estava na frente para sair do BBB, recebeu 5,36% das intenções de votos para sair da casa.

Votar no paredão Gshow

Você pode participar da votação do BBB21 acessando o Gshow, site oficial do programa. Para eliminar Arthur, Fiuk ou Thaís é preciso fazer login ou cadastro gratuito (caso não tenha) usando uma conta do Google ou Facebook.

Após o login, será exibido o campo de votação em que você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Basta selecionar a opção que deseja eliminar e em seguida validar o voto com captcha.

Outra opção de votar no paredão BBB21 é através do aplicativo do Gshow, novidade anunciada na edição desta segunda-feira (12). É necessário instalar o APP no seu celular através da loja de aplicativos para Android (Play Store) e para IOS (App Store). Ao abrir o aplicativo o usuário consegue conferir em destaque a votação do paredão. Basta selecionar a opção que desejada e clicar na verificação de segurança captcha para validar o voto.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.