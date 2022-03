Enquete quem ganha o BBB 22: Lollipop, quarto Grunge ou comadres

Programa termina no dia 26 de abril e premiará vencedor com R$1,5 milhão e um carro zero

Ainda falta um pouco mais de um mês para o fim da atual edição do Big Brother Brasil, mas o público já começa a escolher seus favoritos. Ainda restam doze brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão e um carro zero. O segundo e o terceiro lugar também são premiados com valores em dinheiro. Quem deve vencer? Vote na enquete quem ganha o BBB 22 e dê seu palpite.

Enquete: quem ganha o BBB 22?

Enquete BBB 22: quem ganha o programa? Vote no seu preferido ARTHUR

LINA

LUCAS

NATÁLIA

SCOOBY

PAULO ANDRÉ

DOUGLAS

LAÍS

GUSTAVO

JESSILANE

ELIEZER Vote

Quem ganha o BBB 22 do quarto Lollipop

O BBB 22 está dividido em três grupos: o quarto Lollipop, o Grunge e as ‘comadres’. Ainda há Lucas, que transita entre os três times. O quarto Lollipop é o mais fraco no momento. Restam apenas Eliezer, Laís e Eslovênia – nas últimas cinco semanas, o grupo perdeu quase todos os seus membros, inclusive Jade Picon, considerada a líder.

Grande parte do público rejeitou os membros do Lollipop, o que favoreceu os meninos do quarto Grunge, que conseguiram eliminar cinco adversários e agora estão em maior número. Passada a rivalidade entre Arthur e Jade, agora o ator de Rebelde tem entrado em conflito com Laís.

Apesar de serem minoria, os três membros restantes articulam maneiras de se manterem vivos no jogo. Uma delas é tentar colocar três pessoas do grupo oposto no paredão.

Quem ganha o BBB 22 do quarto Grunge

Adversário direto dos Lollipopers, o quarto grunge é onde está o grupo formado por Douglas Silva, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo. Lucas e as ‘comadres’ também dormem no cômodo, mas não formaram aliança com o resto dos meninos.

As estratégias de jogo quase sempre são lideradas por Arthur Aguiar. Até agora, o ator tem conseguido êxito, já que eliminou cinco pessoas do Lollipop, incluindo sua maior rival Jade Picon.

Apesar de escaparem dos paredões, os membros do grunge também sofrem críticas do público. Pedro Scooby por demonstrar indiferença ao jogo e Arthur Aguiar por ter se tornado arrogante nos últimos dias. Já DG algumas vezes se recusa a seguir a estratégia proposta pelos amigos.

Comadres

Há ainda o trio formado por Natália, Lina e Jessilane, apelidadas de ‘comadres’ pelo público. As três acumulam vitórias em paredões, mas o que sobra em sorte para voltar da berlinda, falta em habilidade para vencer as provas do programa – até agora, nenhuma delas venceu uma prova sequer. Jessi, inclusive, chegou a ficar sete semanas na xepa antes de ser escolhida para o VIP de Lucas.

Parte do público torce para o trio. Natália recebeu o apelido de ‘Bad Nat’, enquanto Lina é reverenciada por sua eloquência. Entretanto, falta estratégia para que as comadres fiquem mais fortes no jogo. Jessi, por exemplo, já se recusou a combinar votos e acabou jogando fora a oportunidade de ajudar a colocar um adversário no paredão e livrar as meninas de seu grupo de irem para a berlinda.

Quem ainda está no Big Brother Brasil

Ainda há doze participantes no BBB 22, sendo cinco Camarotes e sete Pipocas. Entre os famosos, estão na disputa Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby. No grupo dos anônimos, restam Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Laís, Lucas e Natália.

O programa passou por algumas surpresas em relação ao elenco desta temporada. Na terceira semana do reality, foi instalada uma casa de vidro dentro da mansão do BBB 22 e ficou nas mãos do público escolher se Gustavo e Larissa deveriam ou não entrar no programa. A audiência votou a favor dos dois, mas enquanto o bacharel em Direito conquistava a simpatia dos espectadores, a modelo sofreu rejeição e foi eliminada com mais de 88% dos votos duas semanas depois.

O elenco também sofreu duas baixas inesperadas ao longo da temporada. Maria foi desclassificada após bater com um balde d’água na cabeça de Natália durante uma dinâmica do jogo da discórdia. O episódio foi classificado como agressão.

Já Tiago Abravanel desistiu do reality. O cantor apertou o botão de desistência e deixou o programa. O famoso justificou sua saída dizendo que “não soube jogar o BBB 22”.

Quando termina o BBB 22?

O BBB 22 termina em 26 de abril, terça-feira. Assim como no ano passado, o reality show terá duração de 100 dias. O primeiro lugar leva o prêmio de R$1,5 milhão e um carro zero. O segundo fica com R$150 mil e o terceiro, R$50 mil.

Com mais de um mês de jogo pela frente, o programa ainda reserva algumas surpresas. Nesta quinta (16), os oito primeiros eliminados vão retornar para participar de uma dinâmica especial.

Ainda há o quarto preto, citado entre os spoilers liberados por Boninho antes mesmo do programa começar. Ainda não se sabe como será a dinâmica e se ela realmente acontecerá.

Outro momento aguardado pelos espectadores é o paredão falso. A produção nem confirmou e nem negou que nesta temporada haverá a eliminação fake, apesar deste ser um pedido de parte do público nas redes sociais.

Até agora, o BBB 22 já eliminou oito participantes: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinícius.

