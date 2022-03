Enquete quem sai do BBB 22 terça-feira: votação em tempo real hoje

A votação da enquete quem sai do BBB 22 terça-feira, hoje, 15 de março, continua aberta! Pedro Scooby, Vinicius ou Gustavo deve ser eliminado do reality após uma semana intensa no confinamento. É possível votar até a noite, durante o ao vivo do Big Brother Brasil, então até lá, veja o que diz a parcial.

Gustavo – o paranaense enfrenta mais um paredão após ser puxado para a berlinda por Eliezer. A parcial da ˜Enquete quem sai do BBB 22 terça-feira” aponta a permanência do rapaz no jogo.

Pedro Scooby – o surfista de 33 anos enfrenta seu primeiro paredão e, de acordo com as parciais da enquetes, não será dessa vez que o participante deixará o confinamento. Ele se mantém com o menos votado.

Vinicius – o integrante do quarto lollipop está em seu primeiro paredão, mas as notícias não são boas para o brother. A parcial da enquete UOL, por exemplo, indica a eliminação do cearense com mais de 70% dos votos do público.

Quem está saindo do BBB 22 hoje

Desde o início da votação, na madrugada de domingo, a enquete já apontava o eliminado e em nova consulta Vini é quem está saindo do BBB 22 hoje. Na votação do UOL, o jovem tem 71,98% dos votos do público para sair do reality.

A porcentagem para os outros participantes tem diferença superior a 50%. Gustavo apresenta rejeição de 21% e Pedro Scooby outros 7,02%.

A Folha de São Paulo também preparou uma enquete que pergunta “quem sai do BBB 22 terça-feira”, e Vinicius também segue como o participante com maior rejeição deste paredão com 70% dos votos, seguido por Gustavo (22%) e Scooby (8%).

Quando acaba o BBB 22

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro. A temporada contou com 22 participantes, sendo que Maria foi expulsa, Tiago desistiu e outros dois entraram através da Casa de Vidro.