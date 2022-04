Finalistas do BBB 22 + votação: quem deve chegar na final?

O grande dia em que o prêmio de R$ 1,5 milhão será dado a um dos participantes de 2022 está chegando. A vigésima segunda temporada do reality show da TV Globo está com os dias contados nas telinhas e o DCI quer saber: quem merece ser um dos finalistas do BBB 22? Vote na enquete BBB 22 e opine!

Enquete BBB 22 – Finalistas do BBB 22

Enquete BBB 22 - Finalistas do BBB 22 ARTHUR

GUSTAVO

SCOOBY

DOUGLAS

PAULO ANDRÉ

JESSI

ELIEZER Vote

Finalistas do BBB 22 são apontados por parcial

A parcial da enquete do UOL já aponta quais serão os finalistas do BBB 22: Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Jessilane. A votação conta com quase 40 mil votos até agora e foi consultada às 10h30 desta quinta-feira, 15 de abril.

Arthur Aguiar lidera a votação com certa folga, ele soma 45,61% dos votos, um percentual 17,88% acima do de Pedro Scooby, que vem em seguida. A vice-liderança do surfista como um dos finalistas do BBB 22 segundo a parcial é de 27,73%.

Pedro Scooby está em segundo nas parciais do UOL sobre quem ganha a edição há algumas semanas. Porém, a quantidade de votos do ex-marido de Luana Piovanni já esteve mais próxima da posição de Arthur. O atleta até chegou a assumir a primeira posição da enquete algumas vezes.

Em terceiro, Jessilane soma 13,78%, uma diferença de 31,83% para o percentual de Arthur e 13,95% em relação a Scooby. É a primeira vez que a professora de biologia conquista uma posição alta e chega a ser considerada como uma possível finalista do BBB 22.

Paulo André era quem ocupava o terceiro até poucos dias atrás, mas após a saída de Natália, Jessilane passou a ganhar espaço na enquete.

Público do DCI quer Arthur campeão

O DCI publicou duas enquetes sobre os possíveis finalistas do BBB 22 e nas duas o resultado é favorável para Arthur Aguiar. Na primeira delas, “Arthur deve ganhar?”, publicada no dia 12 de abril, a opção “Sim, Arthur deve ser campeão” vence por 96,69%. No total, foram contabilizados mais de 4 mil votos.

Na segunda enquete publicada pelo DCI, “Com a saída de Natália, quem deve ganhar?”, publicada no dia 13 de abril, Arthur assume a liderança com folga. O brother recebeu 81,35% dos mais de 1600 votos somados até então.

Nesta parcial, o segundo lugar é de Paulo André, que recebeu 8,88%. O terceiro lugar também é de Jessilane nesta votação, a sister tem 6,28% de votos a favor dela ser um dos finalistas do BBB 22 – Esta consulta também foi realizada na faixa das 10h30 de quinta (15).

Como votar na final do BBB 22

Quando os finalistas do BBB 22 forem definidos, o reality show irá liberar a enquete final do programa em seu site oficial, o Gshow. É necessário ter um cadastro no site para conseguir acessar a enquete e de fato movimentar o jogo. Depois que estiver com sua senha e login em mãos, é só acessar a votação do reality e ajudar aquele participante que merece o prêmio.

É bom lembrar que na grande final, os votos são a favor. Ou seja, você votará no confinado que quer como campeão e não nos brothers que deseja eliminar.

+++ Vote: com a saída de Natália, quem deve ganhar?

Que dia acaba o Big Brother Brasil 2022?

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira. Para quem já está com saudade do reality show, saiba que você ainda ganhou cinco dias de lucro, antes a temporada seria encerrada no dia 21 de abril. Após as mudanças na programação da TV Globo, foi necessário adiar a estreia da nova temporada do No Limite para o dia 3 de maio.

Todos os finalistas do BBB 22 saem com prêmios em mãos. O grande vencedor ganha R$ 1,5 milhão, mais um carro 0 km de uma das marcas patrocinadoras do programa. O segundo lugar ganha R$ 150 mil e o terceiro colocado recebe R$ 50 mil. Vote na enquete BBB 22 e diga quem merece vaga na final!

Terceira colocada nas parciais do DCI e UOL, Jessilane é a última mulher do confinamento:

Leia também

Audiência BBB 22 em alta, mas número de votos nos paredões caem