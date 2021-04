Porcentagem BBB 21 atualizada agora: veja quem vai ser eliminado hoje

Porcentagem BBB 21 paredão – Quem sai hoje, terça-feira (07), do Big Brother Brasil? O anúncio oficial só vem durante programa ao vivo desta noite, na TV Globo, mas algumas parciais já tem dado uma ideia de como a briga para ver quem entre Rodolffo, Gilberto e Caio irá ser eliminado do reality show hoje. Confira a porcentagem de cada emparedado do BBB 21 tem até agora com nossa parcial atualizada.

Votação BBB 21 UOL atualizada

Na consulta feita no fim da manhã desta terça-feira (7) na enquete do portal, que até o momento tem quase 945 mil votos, os números mostras Caio e Rodolffo disputando para ver quem sai. A porcentagem atualizada dos brothers do BBB 21 mostra o fazendeiro em primeiro, com 45,61% dos votos, e o cantor sertanejo pouco atrás, assumindo a segunda posição com 44,26%. A diferença entre eles é de apenas 1,35%.

Gilberto parece estar longe do perigo e deve ser o brother que estará com a terceira menor porcentagem na décima berlinda do BBB 21. Na enquete do UOL, até agora, o doutorando em economia soma 10,13%.

Porcentagem atualizada do paredão BBB 21 – Enquete quem sai

Na enquete do Jornal DCI, Rodolffo aparecia com uma larga diferença dos adversários na consulta feita na manhã de ontem, segunda (06), em que o brother aparecia com 61,98%. Mas parece que a sorte do sertanejo mudou, e na consulta de hoje (07) o cantor passou para o segundo lugar da enquete, somando 38,92%.

Ontem Caio estava na terceira posição da enquete do DCI, com 17,63%, mas hoje a porcentagem atualizada do brother do BBB 21 é de 41,92%, o que o faz assumir o primeiro lugar da enquete “Quem deve sair”. Gilberto estava na segunda posição na consulta de segunda, com 20, 39%. Hoje o pernambucano caiu para a terceira posição, com a soma de 19,15%. Quem será que vai ser eliminado?

Vote: entre Caio e Rodolffo, quem deve sair?

Parcial Gshow – Que horas começa a eliminação de hoje?

Para acompanhar o programa desta noite, que contará com a eliminação de Rodolffo, Caio ou Gilberto, sintonize na TV Globo ou Globoplay. O BBB 21 de hoje irá ao ar a partir das 23h00, após a novela Amor de Mãe, segundo a programação oficial da emissora. Ainda de acordo com o cronograma da Globo, o programa de hoje terá cerca de 1 hora e irá exibir o resultado do décimo paredão da edição, o resumo do jogo da discórdia de ontem (06), os principais momentos da casa nesta terça e os quadros O Brasil Tá Vendo e C.A.T BBB com Rafael Portugal.

Veja também:

Veja como assistir o Bate-Papo de Ana Clara com o eliminado hoje 06/4

Arthur conversa com produção após briga em jogo da discórdia

Veja que horas começa a Ana Maria Braga com o eliminado