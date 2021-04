Quem sai no BBB21: confira como está a votação na parcial da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Neste domingo (04), o décimo paredão da temporada foi formado, colocando Rodolffo, Caio e Gilberto na berlinda. Juliette foi puxada por Caio para integrar o paredão da semana, mas a sister teve sorte e conseguiu escapar ao vencer a prova bate e volta. Quem sai no décimo paredão do BBB21 amanhã, terça-feira (04)? Consultamos a enquete “Quem deve sair” do Jornal DCI para termos uma noção de como está indo a votação até agora. Veja como está a votação do BBB21 até o momento de acordo com a parcial da nossa enquete.

Quem sai no paredão desta semana do BBB21?

De acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”, a disputa mostra claramente quem é o mais votado da berlinda, no entanto, os números dos demais emparedados não está tão baixo quanto em outros paredões da temporada. Na consulta feita na enquete na manhã desta segunda-feira (05), Rodolffo é quem aparece com mais chances de ser o eliminado do reality show da TV Globo desta semana, o sertanejo tem até o momento 61.98% dos votos totais da enquete.

Em segundo lugar vem Gilberto, que soma 20.39% dos votos até o momento. Com o terceiro e último lugar está Caio, cujo a porcentagem de votos não está muito longe do doutorando em economia. O fazendeiro tem 17.63% dos votos na parcial da enquete até agora. Quem sai do BBB21 esta semana? Conte pra gente a sua opinião!

Vote na enquete clicando aqui.

Paredão de ontem BBB21

A décima berlinda do Big Brother Brasil de 2021 foi formada de forma diferente, com duas votações. A noite começou com Fiuk e Gilberto, vencedores da prova do anjo desta semana, imunizando João. Logo em seguida Viih Tube indicou o pernambucano ao paredão.

Rodolffo e Juliette empataram em quatro votos cada na votação fechada, mas a líder Viih Tube desempatou, colocando o sertanejo na berlinda. Em seguida, Rodolffo deu início a uma votação aberta e novamente Juliette empatou na quantidade de votos com outro colega, desta vez, Caio, a líder novamente desempatou. Terceiro emparedado da noite, Caio puxou Juliette por ter direito a um contragolpe, mas a maquiadora conseguiu novamente escapar do paredão de ontem do BBB21 ao vencer a prova bate e volta. Quem será que sai no BBB21? O destino de Rodolffo, Caio e Gilberto agora estão nas mãos do público.

Como está a votação do BBB 21 – Como votar no Gshow

Antes de saber quem sai no décimo paredão do BBB21, você tem interesse em votar? A gente te explica o passo a passo para eliminar alguém do reality show: primeiro você precisa entrar no site oficial do programa (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e caso ainda não tenha login e senha, criar um cadastro com o seu facebook ou conta google.

Em seguida clique em “Paredão BBB21: vote para eliminar” e escolha se deseja votar em Rodolffo, Gilberto ou Caio. Após clicar no brother que você quer fora do Big Brother, confirme o seu voto. Pronto! Não é possível saber quem sai no BBB21 no site do reality pois a votação oficial do programa não mostra em tempo real a porcentagem de votos de cada emparedado, por isso acompanhamos as parciais das enquetes.