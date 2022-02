Quem são os mais odiados do BBB 22? Vote na enquete

Quem são os mais odiados do BBB 22? Participe da enquete do DCI e opine sobre o elenco do BBB

O confinamento dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil está a todo vapor e a torcida do game já está dividida, e já surgiram muitos haters. Até aqui, quem são os mais odiados do BBB 22? Participe da enquete BBB e escolha o participante.

Três participantes foram eliminados e 17 seguem na competição. Dentre os brothers e sisters restantes, quem é o pior participante?

A corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão segue até maio.

Mas quem não tem chances de ganhar? Dê sua opinião.

Quem são os mais odiados do BBB 22

Parcial do UOL aponta quem são os mais odiados do BBB 22

De acordo com a parcial da enquete do UOL, publicada depois da eliminação de Naiara Azevedo, o nome mais votado entre os mais odiados do BBB 22 é Maria. A participante, que tem protagonizado brigas constantes com Arthur Aguiar, recebeu 27,60% dos votos, sendo a maior parcela entre todos os participantes. Em uma das confusões de Maria com Arthur, a atriz e cantora chegou a ser acusada de agressão e internautas pediram sua expulsão.

O segundo lugar é ocupado por Jade Picon. A influenciadora e empresária chegou a ser considerada a favorita da edição, mas aparece entre os mais odiados do BBB 22 depois de uma semana conturbada de liderança. Ela recebeu 26,24% dos votos e está a menos de 1% de assumir a primeira posição.

Maria e Jade Picon são as únicas participantes, dentre todos os confinados, a acumular mais me 25% dos votos cada uma na enquete.

A terceira posição ficou com Natália, que recebeu 7,36% dos votos. A participante, mais odiada do BBB 22 entre os Pipocas, já foi para o paredão duas vezes e foi salva em ambas. O Top 5 da parcial da enquete é completo por Douglas Silva, com 7,19% dos votos, e Bárbara, que foi votada por 4,61% dos votos.

Participantes que continuam no programa

Com a eliminação de Luciano, Rodrigo e Naiara, 17 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão, sendo 9 participantes Camarote e 8 participantes Pipoca. Veja quem ainda está no maior reality da TV:

Camarote:

Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz) e Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Pipoca:

Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito).

No entanto, o time oficial de participantes do BBB 22 – e as opções para os nomes mais odiados do BBB 22 – está prestes a crescer.

Casa de Vidro poderá incluir dois participantes

Neste ano, para os amantes da competição por R$ 1,5 milhão, a Rede Globo preparou mais uma edição da Casa de Vidro. Desta vez, a estrutura será montada dentro da casa mais vigiada do Brasil e o único contato que os possíveis novos participantes terão será com os 17 confinados. A dinâmica começará a tomar conta da programação na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, quando a casa será montada.

A participação do público será diferente e, desta vez, apenas dois serão os pré-confinados da edição – ambos do Pipoca. Os internautas vão escolher se os participantes devem ou não entrar para o confinamento, os dois juntos.

Ambos acompanharam o começo do reality de fora e entrariam com informações privilegiadas sobre o reality.

Acompanhe todas as dinâmicas do BBB 22 no DCI e fique por dentro de todas as novidades sobre a Casa de Vidro.