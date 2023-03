Quem vai sair do BBB 23? Enquete UOL aponta alta rejeição na terça

Gabriel, Fred e Domitila estão no paredão e agora eles dependem do público para continuarem no programa. O resultado oficial só será anunciado na noite de terça-feira (21/3), mas a parcial da enquete UOL do BBB 23 já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reality.

A eliminação será na terça-feira, 21 de março de 2023, a partir das 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Travessia.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve ir sair do BBB 23 é Fred, que já recebeu 65,30% das intenções de votos na Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta às 00h30 desta segunda-feira (20).

Domitila soma 23,98% e mostra ter mais chances de voltar para o BBB 23. Os números mostram maior taxa de rejeição da edição até agora. Gabriel está na lanterna com 10,72%.

No total, foram contabilizados mais de 10 mil votos até o momento. A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ir para o quarto e enfrentar uma nova votação.

Como foi a formação do paredão?

A décima berlinda começou com o voto de Bruna, líder da semana, que escolheu Domitila.

Ricardo Alface votou em Fred, mas foi anulado pelo Poder Curinga

Domitila votou em Fred

Cezar Black votou em Fred

Marvvila votou em Cezar Black

Sarah votou em Fred

Gabriel votou em Fred

Fred votou em Gabriel

Amanda votou em Gabriel

Aline votou em Gabriel

Resumo da votação | 3º paredão

Total de votos do confessionário: 4 votos em Fred e 3 em Marvvila

Indicação do líder: Domitila

Voto da Amanda: Gabriel

Votar BBB 23 Gshow

Para votar no BBB 23 é simples. Primeiramente, o usuário precisa acessar o site da votação, no Gshow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do "não sou um robô". Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Segunda-feira (20/03): jogo da discórdia;

Terça-feira (21/03): dia de eliminação para o quarto secreto

Quarta-feira (22/03): festa do líder

Quinta-feira (23/03): prova do líder

Sexta-feira (24/03): festa

Sábado (25/03): prova do anjo;

Domingo (26/03): lá vem paredão.