Quem você quer que ganhe o BBB 22: votação da enquete BBB 22

Arthur, Douglas e Paulo André estão na final do BBB 22, mas quem deve ganhar? Vote na enquete BBB 22 e escolha quem você quer que ganhe o BBB 22 ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem você quer que ganhe o BBB 22

Vote em quem você quer que ganhe o BBB 22. A votação termina na noite de terça-feira.

Enquete BBB 22: quem deve ganhar a edição? Arthur

Paulo André

33628 votos · 33628 respostas Vote

Arthur – o brother é considerado a vencer o reality, tem uma enorme torcida, mas divide opiniões na web. O marido de Maira Cardi tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, número alcançado durante o programa. Arthur ganhou força no reality após mostrar que estava no confinamento para jogar.

Paulo André – o atleta é apontado pelos fãs do reality como o mais carismático e por isso ganhou torcida do lado de fora. No confinamento, o brother de 23 anos viveu um romance com Jade Picon e virou o fiel escudeiro do surfista Pedro Scooby. Ele tem 7,5 milhões de seguidores.

Douglas: apesar de ser avesso ao jogo e estratégias, o ator de Cidade de Deus chegou a final do BBB 22 e escapou de diversos paredões. Integrante da “disneylândia”, o brother alcançou 3,1 milhões de seguidores no Instagram.

Quanto ganha cada colocado?

O primeiro lugar leva para casa R$ 1,5 milhão e um carro 0km. O participante que ficar com o segundo lugar ganha R$ 150 mil e o título de vice-campeão. O terceiro lugar não sai de mão abanando e leva R$ 50 mil.

Mas além de concorrem a um prêmio milionário, os brothers recebem um cachê a cada semana que ficam na casa, além de outras premiações ao longo da edição. Pocah ganhou um carro e Gil uma viagem à Amsterdã, por exemplo. Para completar, os participantes ganhar uma quantia a cada volta do paredão. Isso quer dizer que ir para a berlinda pode não ser tão ruim assim.