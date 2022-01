Votação + Enquete BBB 22: quem deve entrar no Camarote do BBB?

Jade Picon, Arthur Aguiar e Pedro Scooby podem estar no Camarote do BBB 22 - Foto: Reprodução/Instagram

Falta pouco para o público conhecer quem são os novos candidatos ao prêmio de R$1,5 milhão do Big Brother Brasil. Enquanto a lista oficial não é divulgada, muitos rumores circulam na web com possíveis nomes para o grupo Camorote. Quem dos possíveis cotados deve entrar no programa? Vote na enquete BBB 22 abaixo.

Arthur Aguiar – Enquete BBB 22

Um dos primeiros nomes que surgiram nas listas foi o do ator Arthur Aguiar. Até agora, o famoso ainda não negou sua participação no programa, como fizeram outros possíveis cotados.

Arthur, que ganhou projeção nacional ao participar da versão brasileira de Rebelde (2011), tem uma carreira rodeada por polêmicas. Ele é casado com a influenciadora Mayra Cardi e se viu envolvido por uma grande fofoca em 2020, quando veio à tona que o famoso havia traído a esposa ao menos 16 vezes. Após o escândalo, o casal se separou, mas reatou o relacionamento em 2021.

Outros trabalhos do ator foram Segunda Chamada (2019), Malhação: Vidas Brasileiras (2018), O Outro Lado do Paraíso (2017) e mais.

Brunna Gonçalves – Enquete BBB 22

Outro nome que pode estar no BBB 22 é a dançarina Brunna Gonçalves. A famosa é casada com a cantora Ludmilla e faz parte do balé da dona do hit Rainha da Favela.

Assim como Arthur Aguiar, Brunna ainda não comentou os rumores sobre sua ida ao reality. Ela acumula mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, rede social em que compartilha dicas de moda, maquiagem e cabelo.

Brunna e Ludmilla estão juntas desde outubro de 2018, mas só assumiram a relação publicamente em junho de 2019. Em dezembro do mesmo ano, as duas se casaram em uma cerimônia intimista.

Pedro Scooby

O surfista é mais um que aparece como cotado para o BBB 22. Um dos atletas de maior nome do país, Pedro Scooby também tem uma vida pessoal polêmica.

Ele já foi casado com Luana Piovani, com quem tem três filhos – a ex sempre exp~ee detalhes da vida dos dois nas redes sociais. O famoso também já namorou brevemente a cantora Anitta.

Linn da Quebrada – Enquete BBB 22

A cantora, atriz e ativista social Linn da Quebrada pode ser mais uma nome confirmado no BBB 22. Se a multiartista realmente estiver no elenco, esta será a segunda participante transsexual do reality – a primeira foi Ariadna, em 2011, mas a sister foi eliminada na primeira semana.

Linn ficou conhecida após o lançamento da música Enviadescer, em 2017. Desde então, lançou dois álbuns, Pajubá (2018) e Trava Línguas (2021), contou a história da sua vida através do documentário Bixa Travesty e se tornou apresentadora do TransMissão, programa de entrevistas semanal do Canal Brasil, ao lado de Jup do Bairro.

Tiago Abravanel

Muitos internautas acreditam que a dica postada por Boninho sobre um dos participantes qe=ue “poderia estar na Brodway” se trata do ator e cantor Tiago Abravanel.

O neto de Silvio Santos é conhecido por seus trabalhos na TV, na música e no cinema. Sua última novela foi As Aventuras de Poliana (2020), além de Pega Pega (2017), Joia Rara (2013) e Salve Jorge (2012).

Em 2021, ele foi um dos concorrentes da Super Dança dos Famosos e terminou em 8º lugar. Ele já havia participado da competição em 2010, quando ficou na terceira colocação.

Naiara Azevedo

Apesar de ter negado a participação no programa, Naiara Azevedo continua aparecendo nas listas de confirmados para o BBB 22. A cantora ficou famosa em 2016 com o hit 50 reais, que acumula mais de 64 milhões de visualizações no YouTube.

Nos últimos anos, ela lançou os álbuns SIM (2020), Contraste (2017) e Totalmente Diferente (2016). No Instagram, Naiara acumula mais de 5,3 milhões de seguidores.

Jade Picon – Enquete BBB 22

A influenciadora digital é um verdadeiro fenômeno das redes sociais. Apenas no Instagram, a famosa é seguida por mais de 13,7 milhões de pessoas. No YouTube, são mais de 1,95 milhão de inscritos no canal.

A loira também administra a própria linha de roupas, chamada Jade Jade. Ela não é a única famosa da família: seu irmão Léo Picon é seguido por mais de 4,2 milhões de pessoas.

Recentemente, a influencer se viu envolvida em uma polêmica após o fim do relacionamento de três anos com João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Gui Araújo, durante sua participação em A Fazenda, deu a entender que teria se envolvido com a paulista enquanto ela ainda namorava. Jade negou todas as acusações.

Quando começa o BBB 22?

O BBB 22 está marcado para começar no dia 17 de janeiro, segunda-feira, na Globo.

O programa será comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt após a saída de Tiago Leifert da emissora em 2021, com direção geral de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Além das edições diárias no canal aberto da Globo, o público também pode acompanhar o reality 24 horas por dia através das 11 câmeras disponíveis para os assinantes do GloboPlay.

