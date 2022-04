A nova temporada do Power Couple Brasil começa na próxima segunda-feira, 2 de maio, às 22h45, horário de Brasília. Os treze casais participantes já foram anunciados pela Record, e entre eles estão nomes como Ivy Moraes e Nandinho Borges, Pe Lanza e Anne Duarte, e Cartolouco e Gabi Augusto. Quem deve ganhar? Vote na enquete Power Couple 2022 e dê a sua opinião.

Enquete Power Couple 2022: qual casal deve ganhar? Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Nahim e Andreia Andrade

Pe Lanza e Anne Duarte

Baronesa e Rogério

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

Hadson Nery e Elizabeth Fagundes

Dinei e Erika Dias

Cartolouco e Gabi Augusto

Ivy Moraes e Fernando Borges

Mussunzinho e Karoline Menezes

João Hadad e Luana Andrade

Michele Passa e Bruno Passa Vote

Adryana Ribeiro e Albert Bressan – Enquete Power Couple

Adryana Ribeiro tem 48 anos, nasceu em São Paulo (SP) e mora em Santo André (SP), e é cantora, Ela era a vocalista do grupo “Adryana e a rapaziada”, famoso na década de 90 pelos hits “Tudo Passa”, “Fim de Noite” e “Só Faltava Você”. Hoje, ela segue carreira solo.

Albert Bressan, tem 52 anos, nasceu em Ribeirão Pires (SP) e mora Santo André (SP), e é empresário.

Nahim e Andreia Andrade

Nahim tem 69 anos, nasceu em Miguelópolis (SP) e mora em São Paulo (SP), e é cantor. Ele é conhecido pelas músicas “Dá seu Coração” e “Coração de Melão”, e já esteve em outros realities como A Fazenda 9 e “O Aprendiz – Celebridades”.

Andreia Andrade tem 50 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é empresária.

Pe Lanza e Anne Duarte – Enquete Power Couple

Pe Lanza tem 29 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é músico. Ele é famoso por sido vocalista do Restart, banda que faz bastante sucesso em 2010. Hoje, segue carreira solo e é um dos jurados do do programa “Canta Comigo”.

Anne Duarte tem 29 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e trabalha com marketing de relacionamento. Os dois estão juntos desde 2018, mas já se conheciam há mais dez anos.

Baronesa e Rogério

Rogério tem 45 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é empresário.

Cláudia, a Baronesa, tem 48 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é empresária. Os dois são pais de MC Gui, que esteve em A Fazenda 13, e se envolveram em uma grande briga com Jojo Todynho, vencedora da temporada de 2020 do reality rural, após a funkeira criticá-lo na internet.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio – Enquete Power Couple

Brenda Paixão tem 25 anos, nasceu em Porto Alegre (RS) e mora no Rio de Janeiro (RJ), e é digital influencer e maquiadora.

Matheus Sampaio tem 27 anos, nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ), e é digital influencer e empreendedor. Os dois vêm de outro reality, Brincando com Fogo, na Netflix. Logo depois do fim do programa, o casal assumiu o relacionamento e está junto até hoje.

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

Rodrigo Mila tem 32 anos, nasceu em Itapetininga (SP) e mora em São Paulo (SP), e é DJ e digital influencer. Ficou conhecido pelo projeto “Open Farra”, no qual rodou o Brasil ao lado dos humoristas Marcelo Zangrandi e Tokinho, em shows de música e humor.

Daiana Araújo tem 33 anos, nasceu em São Miguel Arcanjo (SP) e mora São Paulo (SP), e é cabeleireira.

Hadson Nery e Elizabeth Fagundes – Enquete Power Couple

Hadson Nery, o Hadballa, tem 40 anos, nasceu em Belém (PA) e se divide entre Belém (PA) e São Paulo (SP), é treinador de futebol. Ele ficou famoso ao participar da 20ª edição do Big Brother na Brasil, na qual foi eliminado com alta rejeição. Anteriormente, foi jogador de futebol.

Elizabeth tem 33 anos, Nnsceu em Belém (PA) e se divide entre Belém (PA) e São Paulo (SP), e é empresária. O casal tem um filho de um ano e meio.

Dinei e Erika Dias

Dinei tem 51 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é ex-jogador de futebol, se destacando pelo Corinthians. Esse será o quarto reality show do ex-atleta, que já esteve na 4ª e 9ª edição de A Fazenda e na Ilha Record. Ele está com a namorada Erika, que participa ao seu lado do Power Couple, desde 2020.

Erika Dias, tem 36 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é administradora.

Cartolouco e Gabi Augusto – Enquete Power Couple

Cartolouco tem 27 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), é Jornalista. Em 2020, esteve no elenco de A Fazenda. Antes disso, trabalhava como jornalista no SporTV, mas foi demitido ao viralizar na web após ser flagrado durante uma “briga de álcool em gel” na redação do veículo no período da pandemia.

Gabi Augusto tem 27 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é empresária.

Ivy Moraes e Fernando Borges

Ivy Moraes tem 29 anos, nasceu e mora em Belo Horizonte (MG), é empresária, modelo e digital influencer. Ficou famosa por participar da 20ª edição do Big Brother na Brasil.

Fernando Borges tem 30 anos, nasceu em Belo Horizonte (MG) e mora em Vila Velha (ES), e é empresário, modelo e digital influencer. Os dois haviam namorado anos anos e reataram o relacionamento no ano passado.

Mussunzinho e Karoline Menezes

Mussunzinho tem 28 anos, nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ), e é ator. Ele é filho do falecido humorista Mussum, e é conhecido por ter atuado em novelas da Globo. Participou de A Fazenda 13.

Karoline Menezes tem 26 anos, nasceu em Nova Iguaçu (RJ) e mora no Rio de Janeiro (RJ), e é assessora e empresária. Os dois têm um filho, Antônio, nascido em 2020.

João Hadad e Luana Andrade

João Hadad tem 28 anos, nasceu em Guarapari (ES) e mora em São Paulo (SP), e é empresário e digital influencer. Ficou conhecido por participar de duas temporadas do De Férias Com o Ex. Nas redes sociais, soma mais de 500 mil seguidores.

Luana Andrade tem 28 anos, nasceu e mora em São Paulo (SP), e é modelo fotográfica.

Michele Passa e Bruno Passa

Michele Passa tem 37 anos, nasceu em São José do Norte (RS) e mora em São Paulo (SP), professora, digital influencer e consultora de imagem.

Bruno Passa tem 35 anos, nasceu em Guiné-Bissau e mora em São Paulo (SP), e é oceanógrafo. Os dois são pais da pequena Zahara.

