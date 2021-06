Enquete UOL Power Couple: veja quem sai e como está a votação parcial

Deborah e Bruno, Márcia e Rod Bala, Mirela e Yugnir e Mari e Matheus estão na berlinda da semana, a primeira quádrupla da temporada. Quem vai ser eliminado hoje a noite, quinta-feira (17/06)? Nesta manhã de decisão de berlinda fizemos uma consulta na enquete Power Couple do UOL para saber como anda a votação parcial, veja como estão as porcentagens:

Deborah e Bruno acabaram na DR por terem o pior desempenho na prova dos casais, Márcia e o marido ficaram com o pior saldo da semana e Mirela e Yugnir foram para a DR por conta da votação de quarta-feira (16). Mari e Matheus tiveram o azar de cair na berlinda por culpa do casal power da semana, JP e Li Martins, que conquistaram o poder de fazer uma indicação direta para a DR.

Enquete UOL Power Couple atualizada

A vantagem na disputa pela permanência está do lado de Bruno Salomão e Deborah Albuquerque, o casal soma mais da metade dos votos na enquete “Quem deve ficar na DR desta semana?”, 57,84% até agora. Comparando com os números dos demais participantes, a atriz e o médico devem se salvar com folga.

O segundo lugar na parcial da enquete Power Couple do UOL está empatado entre Márcia e Rod e Mateus e Mari, os dois casais somam 15,79% cada.

A lanterna na enquete Power Couple do UOL está com o casal Mirela e Yugnir, que tem apenas 10,57% dos votos até o momento.

Para votar e ajudar um dos casais que estão na berlinda desta semana, você precisa acessar o site oficial do reality show e seguir alguns passos bem simples. Confira:

Vá no site do R7 e clique na página (https://recordtv.r7.com/power-couple-brasil-5) do Power Couple, a enquete aparecerá na parte de cima.

Clique em um dos casais, em seguida para salvar Deborah e Bruno, Márcia e Rod Bala, Mirela e Yugnir ou Mari e Matheus, passe pela etapa de verificação de robôs ao clicar em “sou humano”.

Em seguida confirme seu voto e pronto, repita o processo quantas vezes quiser. A votação da enquete oficial do Power Couple não mostra a parcial do votos, por isso consultamos a do UOL para se ter uma ideia de quem sai hoje (17) do programa.

Quem já saiu da edição?

Quatro casais foram eliminados do programa e hoje um quinto se despedirá do prêmio do reality show. No entanto, esta é a sexta berlinda da temporada, pois a primeira DR da edição foi falsa.