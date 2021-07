Parcial atualizada da enquete UOL indica quem sai hoje do Power Couple

A oitava DR do reality foi formada na noite de ontem no Power Couple Brasil 5. Desta vez, os casais Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Nina Cachoeira, Filipe Duarte, Renata Domínguez e Leandro Gléria disputam os votos do público para permanecer na atração e um deles vai deixar o reality show da Record nesta noite. Quem sai hoje do Power Couple? Veja o que diz a parcial do UOL até o momento.

Quem sai hoje do Power Couple?

Até a tarde desta quinta-feira (1º), Renata e Leandro lideram a enquete UOL, com 38,79% dos votos para ficar. Em seguida, vem o casal Deborah e Bruno, com 45,27% dos votos. Quem deve ser eliminado desta vez é Nina e Filipe. O casal tem apenas 15,94% dos votos para ficar.

No Power Couple, os fãs devem votar no casal que eles querem que fique. Quem tiver a menor porcentagem de votos, sai do programa. Vale lembrar que a enquete do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

- PUBLICIDADE -

R7 Votação Power Couple 5

Para participar da votação, é simples. Basta acessar a página oficial do Power Couple no R7 (https://recordtv.r7.com/power-couple-brasil-5/votacao) e clicar no casal que você quer que fique.

Em seguida, o sistema vai pedir a verificação de segurança. Clique em “sou humano” e em seguida, votar. Em poucos segundos, o voto será computado.

Quem já foi eliminado do programa?

Fernanda Medrado e Claytão foram os primeiros eliminados com 23,40%.

MC Mirella e Dynho Alves saíram na segunda semana com 28,12%.

Bibi e Pimpolho foram os terceiros a sair com 20,18%.

Carol e Jonjon saíram com 19,97% dos votos.

Marcia e Rod Bala receberam apenas 14,51% dos votos para ficar e foram eliminados.

Mirela Janis e Yugnir Ângelo saíram com 26,21%.

Veja também:

- PUBLICIDADE -

Enquete Power Couple: quem deve sair do reality hoje – 01/7?