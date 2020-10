A Fazenda 12: Apesar da fama de jogador, Lucas diz que vai ficar em cima do muro

O clima de divisão em A Fazenda 12 tem levado Lucas Selfie ao limite. Após falar em desistir do programa durante a festa Neon, na sexta (23), o youtuber desabafou com Lipe na tarde desta segunda (26) e disse estar ‘sem expectativas’.

A Fazenda 12: peões conversavam sobre formação da roça

Mais uma vez, como tem acontecido diariamente em todos os grupos formados em A Fazenda 12, a formação da roça na próxima quarta foi o assunto entre Lipe e Lucas.

Eles falavam sobre quem da baia seria salvo em uma hipotética indicação de Lidi pela casa, e Lipe sugeriu que conversassem com a atriz para que Lucas fosse salvo, mas ele se opôs.

“Não quero ficar devendo favor pra ninguém não. Se sentir que tem que me salvar, me salva, se achar que não precisa não salva. To de boa”, disse.

“Quantas vezes você já não salvou a Lidi? É lógico que ela vai te salvar”, rebateu o influencer.

Lucas, entretanto, permaneceu irredutível: “Aqui dentro eu não espero mais nada de ninguém. Sem expectativas”, falou.

Lucas prefere ficar em cima do muro?

Muitas foram as ocasiões em que Lucas se mostrou em cima do muro durante A Fazenda 12. Isso porque o youtuber mantém um relacionamento com Raissa, mas também uma amizade próxima com outros peões do quarteto rival.

Uma das amizades é Mirella, para quem Lucas deu o ovo dourado e a possibilidade de participar da prova de fogo no último domingo (25).

“Agora tenho que fazer o jogo dos outros? A menina [Mirella] me salvou do nada no dia que eu tava p*** por causa do Cartolouco, podia ter me puxado pra roça e não me puxou, queria fazer a prova… e eu não ia dar o ovo pra ela?”, indignou-se.

Lucas seguiu revoltado com a situação de rivalidade em A Fazenda 12, e reafirmou não querer se meter em nenhuma briga e continuar a amizade com ambos os grupos.

Ele ainda lembrou a ocasião em que discutiu com Luiza Ambiel, ainda no começo do programa: “Estranho né quando eu briguei com a Luiza na primeira semana ninguém comprou minha briga, aí eu tenho que ficar comprando briga dos outros? Oxi”.

Crise durante festa em A Fazenda 12

Durante a festa Neon, Lucas desabafou diversas vezes sobre sua situação em A Fazenda 12. O youtuber conversou com Mariano sobre se sentir sozinho e isolado dos grupos e chegou até a falar em desistir do reality.

“Eu quero ir embora disso aqui. Eu tô muito sozinho. Eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Eu não consigo”. O sertanejo tentou acalmá-lo, lembrando que ele já havia passado pela mesma situação no começo do jogo, mas o youtuber tornou a afirmar que não está feliz. “Você tem o Lipe, eu, Lidi. Que p**** é essa? Que grupo, cara?”, desabafou.