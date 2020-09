A Fazenda 12 está dando o que falar. Em conversa com Stéfani Bays, MC Mirella desabafou sobre se sentir arrependida ao defender Biel e se mostra indignada com as atitudes dos peões em relação a ele. Vem entender tudo!

Durante a madrugada desta segunda-feira (28), a funkeira MC Mirella demonstrou arrependimento ao diversas vezes ter defendido o cantor Biel. Assim, em conversa com Stéfani Bays na sede de A Fazenda 12, a cantora desabafou sobre estar incomodada com algumas atitudes do peão. Veja o que ela falou.

MC Mirella se arrependeu de defender Biel?

Primeiramente, ao que parece, o arrependimento de MC Mirella começou após convivência com Biel em A Fazenda 12. Afinal de contas, estar confinado não é para qualquer um, ainda mais com tendo que lidar com tantas diferenças e personalidades na casa. No entanto, isso não é pano para certas atitudes. Pelo menos não para Mirella.

A funkeira conversou com Stéfani no sofá da sede, e se sentiu indignada com as atitudes das últimas semanas. “Nossa, que burra que eu fui. Não pior, eu defendendo ele, eu passando a mão na cabeça, ‘ah será Gabriel, você era uma pessoa legal, você era uma boa pessoa’. Porque quando eu conheci ele não tinha acontecido nada dessas coisas e depois eu não tive mais contato. Só fui ter proximidade de novo aqui”, diz MC Mirella.

Da mesma forma, Stéfani Balys disparou: “Eu nunca vi de onde saiu tanto pano, tanto pano para esse moleque”. Nesse momento, já estava claro que tanto Mirella, quanto Stéfany, não concordam com as atitudes do cantor no jogo.

“Aí ele me vem defender os outros de coisa errada ainda, aí já me liguei e comecei a abrir os olhos, aí aconteceu uma coisa atrás da outra, aí eu falei ‘eu hein’, estou fora, cansei. O povo gosta de dar de louco, então tá bom”, acrescentou a funkeira.

Raissa fala para MC Mirella que Biel é manipulador – A Fazenda 12

Raissa: Me desculpe Mirella, mas o Biel que é o Manipulador… #MCMirella #AFazanda12 pic.twitter.com/xxxD6mQvAF — A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) September 24, 2020

Durante uma conversa na tarde desta quinta-feira (24) em A Fazenda 12, Raissa Barbosa tentou alertar MC Mirella sobre as atitudes de Biel no jogo. Sem nenhuma cerimônia, a colega falou tudo. “Biel é falso, não é uma pessoa que está transformando ele aqui dentro. Eu senti na pele. Se ele não é falso contigo, ele foi comigo”,disse a vice-miss bumbum para Mirella.