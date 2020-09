A Fazenda 2020: Jojo Todynho e MC Mirella armam barraco por causa de descarga

Tudo começou com MC Mirella, que foi ao banheiro e ao ver o vaso sanitário entupido desistiu de usar a privada. Jojo Todynho não gostou da atitude da peoa. Vem com a gente e fique por dentro de tudo que rolou!

A madrugada deste domingo (13), foi marcada por muita tensão e discussão entre os participantes de A Fazenda 2020. O clima pesou entre Jojo Todynho e MC Mirella, que trocaram farpas por causa da descarga do banheiro. Então vem com a gente e fique por dentro de tudo que rolou!

Briga entre Jojo Todynho e MC Mirella em A Fazenda 2020

Tudo começou com MC Mirella, que foi ao banheiro e ao ver o vaso sanitário entupido desistiu de usar a privada. Ao ouvir a reclamação da peoa, a atriz Lidi Lisboa foi até e deu descarga para por fim ao problema. Mas a história não terminou aí.

Isso porque, Jojo Todynho ficou irritada com a Mirella, pois considerou errado a peoa apenas reclamar do banheiro sujo no lugar no lugar de dar descarga.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O banheiro estava com cocô, aí a Mirella preferiu gritar. Mano, era só dar descarga e depois falava”, criticou Jojo. Mirella então respondeu: “Eu falei mesmo porque depois falam que é mentira minha e aí é demais, né?!”.

“Ok, meu amor, você tem todo o direito de falar, mas você poderia falar e dar descarga. Aí a Lidi teve que sair da cozinha e ir lá dar descarga”, rebateu Jojo.

As duas continuaram debatendo se Mirella tomou a atitude correta ou não, até que Jojo levantou a voz: “Você deu piti e saiu andando. Eu tô maluca? Me responde”, disse a cantora de “Que tiro foi esse?”, dirigindo a discussão a Lidi, que preferiu não se envolver.

“Eu que não estou maluca, porque eu sei o que eu vi”, respondeu MC Mirella. “E eu não estava ali também não?”, rebateu Jojo, visivelmente irritada.

“Assim que me voltasse a vontade eu ia lá dar a descarga, sim”, comentou Mirella, e novamente Jojo ficou indignada. “Como é que é? Se tu tá na situação, não vai fazer? Ah, Mirella. Errado teu pensamento”, disse.

“Não acho. Já largaram lá mesmo”, comentou a jovem, enquanto fazia as unhas sem nem olhar para Jojo.

MEU DEUS JOJO E MIRELLA VÃO INICAR A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL POR CAUSA DO BANHEIRO#AFAZENDA12 pic.twitter.com/ZfAvzinBd5 — isaq🧢 (@ManiaRealitys) September 13, 2020

Que horas é exibida “A Fazenda 2020”?

Que horas começa “A Fazenda 2020? De acordo com a programação Record (TV aberta), o reality show então será exibido todos os dias depois das 22h30.

Programação

A Fazenda 2020 é exibida diariamente a partir das 22h30 , confira a programação de cada dia da semana:

Segunda-feira em A Fazenda 2020: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira em A Fazenda 2020: Formação da Roça (ao vivo)

Quarta-feira em A Fazenda 2020: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo)

Quinta-feira em A Fazenda 2020: Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira em A Fazenda 2020: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado em A Fazenda 2020: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado)

Domingo em A Fazenda 2020: Convivência dos peões (gravado)