Na madrugada desta quarta-feira (18), a participante Jojo Todynho não conseguiu segurar a emoção após a décima votação da roça ao vivo de A Fazenda 2020. A funkeira, que disputa a permanência ao lado do amigo e ator, Mateus Carrieri, chorou com a possibilidade de sair do jogo.

A Fazenda 2020: Jojo chora por estar com Mateus na roça

Logo após discutir feio com o ex-MTV, Lipe Ribeiro por conta da dinâmica do ‘Resta Um’, a funkeira deixou a emoção tomar conta. Em conversa com Mateus Carrieri na área interna da sede, Jojo caiu em lágrimas com a possibilidade de sair do reality, e deixar o amigo. Ela disse: “Eu não quero embora e deixar você aqui sozinho. Eu não queria te deixar aqui sozinho.”

A cena foi emocionante entre os dois e Mateus afirmou para Jojo: “Não pensa nisso, a vida é lá fora. Falta pouco tempo e depois vai passar rápido, tanto pra mim, como pra você. Se a gente ficar sozinho aqui vai passar rápido e aí a gente vai se ver lá fora. A vida é lá fora”. Jojo completou: “Se eu for embora você vai ficar bem, você me promete por favor”. “A mesma coisa, se eu for embora você não vai ficar triste. Eu vou ficar te esperando lá fora pra gente ser amigo pro resto da vida, tá”, completou Mateus.

Que amizade! Jojo e Mateus declaram todo seu carinho e passam força um ao outro 🥰 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/KCrVn0Pkmf — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2020

Enquanto conversava com Mateus, Jojo disse: “Eu não queria tá na roça com você. Eu amo você”. Em seguida, o ator retribuiu, dizendo: “Eu também te amo, você sabe disso”. Em A Fazenda 2020, os dois conseguiram manter uma bela amizade, que deve se estender pós-reality.

Gente, que amizade mais fofa! Jojo chora por estar na mesma #RoçaAFazenda que o amigo Mateus 🥰 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/slwuwRQKqY — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2020

Na web, foram várias reações. Veja algumas:

Que lindo gente essa amizade da Jojo e do Mateus @jojotodynhoofc @mateuscarrieri1 Jojo chorando por medo de deixar o Mateus sozinho ❤ #FicaJojo #FicaMateus — Thayna (@ThaynaOficiaal) November 18, 2020

Como Jojo foi parar na roça?

Tudo começou após o apresentador Marcos Mion revelar que o poder surpresa, que estava com a fazendeira, Jakelyne Oliveira. Depois de ler, o apresentador revelou que na verdade, a ‘surpresa’ era a famosa dinâmica do ‘Resta Um’. Ou seja, o peão que sobrar, iria automaticamente para a roça. No decorrer da dinâmica, Lipe Ribeiro escolheu salvar Lidi Lisboa, que depois, salvou Raissa Barbosa. Sendo assim, restando Jojo Todynho. A peoa agora disputa mais uma vez, a permanência no jogo.

Como Mateus foi parar na roça?

Mateus foi o participante mais votado pela casa. Ele teve o total de 4 votos e foi o segundo roceiro da noite. Na votação, o ator recebeu votos de: Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, MC Mirella e Lidi Lisboa. Na sua primeira berlinda, o ator foi o participante com mais votos da roça, liderando o ranking da edição de A Fazenda 2020.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro?

Com o poder da chama verde, o sertanejo Mariano escolheu vetar a funkeira MC Mirella da disputa pelo chapéu de fazendeiro da semana. Sendo assim, nesta quarta-feira (18), Jojo Todynho, Mateus Carrieri ou Stéfani Bays terão a chance de conquistar o poder e ainda por cima, se livrar da berlinda de quinta (19).