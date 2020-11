A Fazenda 2020: Lidi sobre Jojo: ‘quer conhecer o ser humano? Dê poder a ele’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo Todynho derrotou Stéfani Bays e Mateus Carrieri na Prova do Fazendeiro da noite de ontem, quarta-feira (18). Na manhã desta quinta-feira (19), a peoa começou seu reinado em A Fazenda 2020. Enquanto preparava o almoço, a dona do hit “Que tiro foi esse?” reparou no trabalho de Biel na área externa e foi até o quarto da sede para pedir que Stéfani e Lidi, que estão na baia, ajudassem o funkeiro.

Cansadas, as peoas estavam deitadas na cama, se preparando para dormir. Stéfani perguntou se Biel havia pedido ajuda, pois ela estava exausta das tarefas que realizou durante a manhã. Brava, Lidi levantou para ir até a área externa de A Fazenda 2020.

Lidi se revolta com pedido de Jojo em A Fazenda 2020

Claramente irritada, quando deixou o quarto da sede de A Fazenda 2020, Lidi calçou galochas e seguiu para a área em que Biel trabalhava. “Tá de boa aqui viu Lidi”, comentou o funkeiro. “A Jordana foi lá me acordar para ajudar, vou ajudar”, respondeu a atriz.

“Sério? Não falei nada”, disse o peão de A Fazenda 2020. A participante respondeu: “eu sei”, e em seguida começou a varrer.

Lidi reclama de Jojo

Quando retornou ao quarto, Lidi reclamou sobre o pedido de Jojo. “Nossa, não estou acreditando nisso cara”, disse a paranaense. “Começou”, avaliou Stéfani. “Começou, quero ver essa semana”, comentou a peoa de A Fazenda 2020. “Juro que tentei, mas era muita sorte”, desabafou a ex-MTV sobre a Prova do Fazendeiro em que foi derrotada por Jojo.

“O único homem da baia cara, o único homem da baia”, reclamou Lidi. “Pô, trabalhamos que nem umas camelas, filhas da mãe. Nossa, estou irada”, completou a atriz”. A dupla ficou em silêncio por alguns segundos e então Lidi avaliou: “não tem aquele ditado: ‘quer conhecer o ser humano, dê poder a ele?’ Vamos ver, vamos ver se esse ditado faz sentido”. “Faz, já comprovei”, respondeu a participante de A Fazenda 2020.

