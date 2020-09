O ator Mateus Carrieri, de 53 anos, é um dos participantes do reality ‘A Fazenda 2020’, que estreou no último dia 8 de setembro, na RecordTV. A carreira do famoso, que começou a aparecer na televisão ainda criança, sempre teve altos e baixos. Mateus também chegou a posar nu quatro vezes, para a revista ‘G Magazine’ e participou da primeira edição do reality ‘A Casa dos Artistas’.

Quem é Mateus Carrieri?

Aos 7 anos de idade, Mateus apareceu no programa do Silvio Santos, como um dos jurados infantis do quadro ‘Boa Noite Cinderela’. Após essa participação, ele começou a fazer novelas, tendo destaque em 1975, em ‘Um Dia, o amor’, da extinta TV Tupi.

Ele ficou conhecido aos poucos, pelo público, e o auge da sua carreira foi nos anos 80 e começo dos 90, com as novelas ‘Amor com Amor se Paga’, ‘De Quina para Lua’ e ‘Salomé’.

Mateus também fez o papel de Miguel, na primeira versão brasileira da novela Chiquititas, pai de Mili. Em 2001, o ator deu o que falar com sua participação no reality ‘A Casa dos Artistas’, no SBT. Com o sucesso da época, ele foi convidado para posar nu em uma revista extinta em 2013, a ‘G Magazine’.

O artista ainda protagonizou três filmes pornôs, na sequência, para a produtora Brasileirinhas, porém, o ator se arrepende dessas atuações. Por fim, Mateus resolveu se dedicar à dublagem, já que sua carreira ficou em baixa. O famoso é pai de Kaike, Francesca e Kiara.

